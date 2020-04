MAE: Partea germana va plati ingrijirile pentru peste 200 de angajati romani de la Birkenfeld infectati cu SARS-CoV-2

Cei peste 200 de angajati romani ai unui abator din Birkenfeld, de langa orasul german Pforzheim, confirmati ca fiind infectati cu noul coronavirus au asigurari medicale, iar partea germana va plati pentru carantinarea, eventual spitalizarea acestora, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

MAE mai transmite ca, potrivit autoritatilor germane, din numarul total de 1.100 angajati ai abatorului, 500 sunt cetateni romani. La acest moment, ca urmare a testarii tuturor angajatilor, exista date care confirma infectarea cu SARS-CoV-2 a 250 persoane. MAE preciza intr-un comunicat difuzat marti ca peste 200 dintre acestia sunt romani.

Cei confirmati ca fiind infectati au fost cazati in trei spatii de carantina in apropierea orasului, conform reglementarilor locale aplicabile.

“Evolutia starii de sanatate a persoanelor contaminate este monitorizata constant de oficiul de sanatate publica local, iar centrele de carantina sunt supravegheate permanent de un serviciu de paza. De asemenea, autoritatile germane au confirmat ca toti angajatii au asigurari medicale, iar eventualele cheltuieli de carantinare / spitalizare vor fi suportate de catre partea germana”, puncteaza ministerul roman.

Totodata, cu privire la beneficiile sociale aplicabile, conform prevederilor legislative germane, angajatii sunt platiti pe perioada carantinei sau a internarii in spital.

Aceste informatii au fost confirmate si de catre angajatorii directi ai lucratorilor romani, respectiv companiile subcontractate de catre abatorul german.

MAE mentioneaza ca, pana la acest moment, la nivelul Ambasadei Romaniei la Berlin si la nivelul Consulatului General al Romaniei la Stuttgart, nu au fost primite solicitari de asistenta din partea cetatenilor romani mentionati si nici solicitari de repatriere.

Ministerul reitereaza ca misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate trateaza cu prioritate orice solicitare de sprijin din partea cetatenilor romani si intreprind demersuri pentru solutionarea fiecarei situatii, in masura posibilului, in contextul limitarilor impuse de pandemia de COVID-19. De asemenea, MAE recomanda cetatenilor romani care se afla in strainatate si se confrunta cu situatii dificile, inclusiv cazuri in care drepturile acestora nu sunt respectate, sa contacteze misiunea diplomatica sau oficiul consular cel mai apropiat.

Cetatenii romani care se afla in Republica Federala Germania si care au nevoie de asistenta consulara pot contacta: Ambasada Romaniei la Berlin la urmatoarele numere de telefon: + 49 30 21239555; +49 30 21239514; +49 30 21239516; +49 160 157 9938 (telefon de urgenta) sau unul dintre oficiile consulare: Consulatul General de la Bonn: +49 228 68 38 135; +49 228 68 38 211; +49 228 68 38 244; +49 228 68 38 254; +49 (0) 1735757585 (telefon de urgenta); Consulatul General de la Munchen: 0049 (0) 1631927011; 0049 (0) 1602087789; Consulatul general de la Stuttgart: (00 49) (0) 711 664 86 11; (00 49) (0) 711 664 86 12; (00 49) (0) 711 664 86 13; (00 49) (0) 711 664 86 14; (00 49) (0) 711 664 86 15, (0049) (0) 1716813450 (telefon de urgenta).

MAE reitereaza recomandarea ferma adresata cetatenilor romani de a se informa temeinic anterior deplasarii in strainatate, iar, in cazul deplasarii in scopul desfasurarii de activitati profesionale, sa consulte inclusiv informatiile publicate pe paginile de internet ale misiunii diplomatice si/sau ale oficiilor consulare din statul de destinatie si sa acorde atentie sporita prevederilor contractelor de munca ce ar urma sa fie incheiate, in special in conditiile specifice impuse de actuala criza COVID-19.

