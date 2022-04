Liderii PNL îi cer demisia lui Cîțu și speră „la o cale amiabilă”. Falcă: Președintele PNL și cei patru prim-vicepreședinți, dacă au ceva de spus, să spună în interior 

Potrivit unor surse liberale, 40 de lideri județeni îi cer demisia lui Florin Cîțu de la șefia PNL. Site-urile de știri scriu că, dacă acesta nu va renunța la funcție, liberalii ar putea forța organizarea unui Congres extraordinar. Liderii PNL care îi cer demisia lui Florin Cîțu de la președinția partidului speră „la o cale amiabilă”, respectiv o demisie a acestuia, în caz contrar va fi convocată o ședință a Consiliului Național, au declarat pentru Mediafax surse din conducerea partidului.

„Noi sperăm la o cale amiabilă, adică să înțeleagă care e realitatea și să renunțe (la președinția partidului – n.r.). Dacă nu, vom convoca un Consiliu Național pentru a tranșa situația”, au declarat surse din conducerea PNL pentru sursa citată.

Cîțu este acuzat că „a lăsat partidul de izbeliște”, dar și că face o opoziţie pe faţă în interiorul coaliţiei. Un alt episod care i se reproșează liderului PNL este cel legat de evaluarea miniștrilor. Premierul Nicolae Ciucă a transmis atunci că „evaluarea şi remanierea miniştrilor sunt la latitudinea şefului Guvernului”.

Președintele PNL și cei patru prim-vicepreședinți, dacă au ceva de spus, să spună în interior și să-și lămurească modul de lucru, declară eurodeputatul Gheorghe Falcă.

Cei patru prim-vicepreședinți sunt Iulian Dumitrescu, Gheorghe Flutur, Lucian Bode și Rareș Bogdan.

Gheorghe Falcă a declarat joi la RFI că nu a semnat vreun document prin care i se cere demisia lui Florin Cîțu: „De confirmat nu am cum să confirm, pentru că nu am semnat un astfel de document. Aseară am văzut și eu informația în presă cu referire la acest document și am sunat la câțiva colegi, dar nu mi-au răspuns”.

Întrebat dacă trebuie să demisioneze Florin Cîțu, Falcă a răspuns: „Dacă o să am de spus ceva, o să-i spun în privat”.

La întrebarea „dar există o nemulțumire în partid față de activitatea lui Florin Cîțu ca președinte al PNL? Pentru că i se reproșează faptul că face Opoziție la PSD în interiorul coaliției și că face declarații care nu corespund liniei partidului”, Gheorghe Falcă spune: „Acum, eu cred că coaliția a reușit să treacă cu bine prin micile dispute. Însă în coaliție, partidele își anunță înainte obiectivele și apoi le discută în coaliție. Dacă ar trebui să modificăm ceva, ar trebui să modificăm procedura de lucru în coaliție, adică să se întâlnească întâi coaliția luni dimineață și apoi partidele. În momentul în care se întâlnesc prima dată partidele politice, ele fac declarații, își prezintă programele și apoi le dezbat în coaliție și atunci, normal, se văd diferențele”.

Întrebat dacă acesta ar fi un moment potrivit pentru ca PNL să-și schimbe președintele, Falcă a răspuns că în acest moment „România este într-o apreciere totală pentru modul în care ne-am comportat cu refugiații. Din punct de vedere al securității naționale, o grupă de luptă se realizează încă în România. Extern, suntem foarte bine văzuți. Acum, intern, luptele interne atât în partide, cât și în coaliție pot să genereze astfel de evenimente”.

El a adăugat că nu îni dorește un congres liberal, dar că echipa de conducere trebuie să își lămurească modul de lucru: „Nu, evident, personal, nu-mi doresc un Congres extraordinar. Președintele partidului, cei patru prim-vicepreședinți, dacă au ceva de spus, să spună în interior și să-și lămurească modul de lucru”.

sursa: Mediafax