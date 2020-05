Iohannis, dupa decizia CCR in legatura cu amenzile pentru incalcarea ordonantelor militare: Fara amenzi, mortii pe care azi ii plangem ar fi fost mult mai multi

Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni, in care a criticat decizia CCR de ieri potrivit careia amenzile aplicate pentru incalcarea masurilor din ordonantele militare date in timpul starii de urgenta sunt neconstitutionale.

Seful statului a precizat ca fara aceste amenzi, “mortii pe care azi ii plangem ar fi fost mult mai multi”.

Iohannis a tinut sa sublinieze ca pericolul nu a trecut ieri odata cu decizia CCR, iar responsabilitatea romanilor e aceeasi.

“Regulile si sanctiunile nu au alt scop decat protejarea sanatatii si a vietii fiecaruia dintre noi. Numai respectand aceste reguli putem sa revenim la viata noastra”, a transmis presedintele.

Totodata, seful statului a lansat noi critici dure la adresa PSD, afirmand ca nu si-a abandonat obiectivul de a detine controlul asupra justitiei.

“Prin ceea ce face in continuare, PSD dovedeste ca nu a abandonat controlul asupra justitiei. PSD a ramas acelasi partid preocupat de a-si salva baronii. PSD era ocupat zilele trecute sa reglementeze privilegii in Parlament. Vrea sa le permita celor incompatibili sa candideze. PSD vrea sa dea legi cu dedicatie pentru baronii sai”, a acuzat Iohannis.

Declaratiile presedintelui Klaus Iohannis:

– Criza pe care o traversam pune la incercare rezistenta, solidaritatea si taria de caracter a societatii si a politicienilor. Acum se diferentiaza cei curajosi de cei iresponsabili, de profitori si populisti care fac promisiuni.

– Sunt pe deoparte romanii care respecta restrictiile, guvernantii care au luat masuri corecte. Pe de cealalta parte ii vedem pe cei pe care ii stim prea bine, oamenii trecutului, care vor sa se intoarca la coruptie si proasta guvernare, adica PSD si acolitii lui. PSD face tot posibilul ca reconstructia sa esueze.

– Romania a trebuit sa ia masuri drastice pentru a proteja romanii de coronavirus. Am vazut cu ce satisfactie au primit unii ieri decizia CCR de declarare a amenzilor neconstitutionale. Interesul politic e mai presus decat oamenii pentru ei.

– Amenzile au fost utile. O spun cu toata responsabilitatea. Fara aceste sanctiuni mortii pe care azi ii plangem ar fi fost mult mai multi.

– Pericolul nu a trecut ieri odata cu decizia CCR. Responsabilitatea e aceeasi. Regulile si sanctiunile nu au alt scop decat protejarea sanatatii si a vietii fiecaruia dintre noi. Numai respectand aceste reguli putem sa revenim la viata noastra.

– Politicienilor care fac un scop din apararea drepturilor celor care incalca legea le cer sa inceteze ca prin actiunile lor sa mai puna in pericol viata cetatenilor.

Se dovedeste vorba: Lupul isi schimba blana, dar naravul ba.

– Profitand ca atentia publica e concentrata pe lupta pentru controlul epidemiei, PSD a lucrat in Parlament, mult si prost, toxic, a continuat sa faca ce stie mai bine acest partid nociv care a scos in strada sute de mii de romani, care a pus Romania in posturi jenante in fata partenerilor europeni.

– Este usor sa uitam ce reprezinta acest partid, care a fost pe punctul de a arunca tara cu zeci de ani in urma.

– Dau doar doua exemple de legi care s-au dovedit neconstitutionale si ar fi daunat bugetului: legile PSD de suspendare a platilor la credite si utilitati, scrise prost si populist.

– CEDO a dat o decizie care ne-a aratat tuturor care era agenda reala a PSD. A venit la putere pentru a-i alunga pe cei competenti, pentru a scapa de urmarirea penala, pentru a-si da amnistii si gratieri. Prin ceea ce fac in continuare, PSD dovedeste ca nu a abandonat controlul asupra justitiei.

– PSD a ramas acelasi partid preocupat de a-si salva baronii. PSD era ocupat zilele trecute sa reglementeze privilegii in Parlament. Vrea sa le permita celor incompatibili sa candideze.

– PSD vrea sa dea legi cu dedicatie pentru baronii sai. Sa ne amintim cum in 2018 si 2019 PSD a incercat sa puna pe butuci ICCJ. Azi vrea sa-i apere pe infractori, cu sprijinul satelitilor lui.

– Modul conjuncturat al PSD de a legifera a condus la ani pierduti pentru Romania. Iata de ce resetarea Romaniei nu se va putea realiza cata vreme PSD are majoritate parlamentara.

– Dupa ce vom iesi din aceasta criza, principalul obiectiv trebuie sa fie sa punem Romania pe drumul unei dezvoltari temeinice si durabile.

ziare.com