Invatamantul privat din Romania se teme de faliment

Scolile private anunta ca e posibil sa intre in faliment pana la toamna, daca intre timp in Romania nu se vor mai relua orele, iar statul nu va gasi o modalitate de a le sprijini. In paralel, presa straina anunta ca tara noastra este prima din Europa in care s-au luat astfel de masuri, relateaza Ziare.com.





Emerging Europe sustine ca – in conditiile in care presedintele Iohannis anuntase deja ca dupa 15 mai se vor relaxa restrictiile impuse de pandemie – multi s-au asteptat sa se reia si activitatea din gradinitie, scoli, licee si facultati.

Dar n-a fost asa, scrie publicatia straina. Iohannis a anuntat ca vor continua cursurile online de astazi, 27 aprilie si pana pe 12 iunie. La scoala vor mai merge doar elevii din ani terminali, in perioada 2 – 12 iunie. Ulterior, orele se vor relua abia la toamna.

Publicatia relateaza ca – dupa acest anunt – multa lume s-a intrebat daca restrictiile se vor mai relaxa sau nu dupa data de 15 mai. Dar oamenilor le-a mai venit inima la loc cand au aflat ca deja se iau masuri de relaxare, cum ar fi cele care le permit varstnicilor sa iasa din case pentru perioade mai lungi de timp.

Scolile private cer ajutor

Problema suspendarii cursurilor nu are efecte doar asupra sanatatii publice si a sistemului de educatie, ci si asupra mediului de afaceri. Mai exact, reprezentantii invatamantului privat sustin ca – in conditiile anuntate de Klaus Iohannis – ar trebui sa reziste pe piata, fara incasari, pana la 6 luni. Si e greu de crezut ca o vor putea face toate.

Spre exemplu, Oana Moraru, fondatorul Helikon, sustine ca e injust ca statul sa le pateasca salariile profesorilor din scolile publice, dar sa ii lase sa se descurce cum pot pe cei din institutiile private de invatamant.

“Nu pledez pentru reintoarcere si risc de imbolnavire cu orice pret. Nu pledez nici pentru nevoia mea de profit. Pot lucra toata viata de acasa si trai mult mai bine, mai comod si mai cu profit.

Vreau doar sa devenim din ce in ce mai constienti ca exista oameni si organizatii in tara asta de 10 ori mai eficiente, responsabile si capabile decat statul roman. Si ca deciziile acestuia luate de frica, saracie si comoditate electoarala – o sa ne ingroape pe toti.

Existau zeci de variante de a pune problema inchiderii scolilor de azi pana la toamna. Zeci de modele de reintoarcere treptata si in conditii de responsabilitate – aceleasi pe care ni le vom asuma din 15 mai cand o sa roim prin parcuri. Nimeni nu are predictii despre ce va face Covidache in astea 6 luni. Statul roman insa, cu mentalitatea functionarului lenes si fricos, stie mai bine ca 6 luni trebuie sa stam pe margine. Nu murim de virus, dar murim de foame. Nu numai noi, dar si parintii acestor copii, care nu se pot intoarce la munca.

Pana una alta, educatia e dreptul fiecarui copil. Daca statul roman si-a luat dreptul sa ne inchida scolile particulare, atunci ii cer sa plateasca si salariile celor 15.000 de profesori angajati la noi, pana la toamna. Ca sa fie echitate”, a scris pe Facebook Oana Moraru, atragand atentia ca numarul profesorilor din privat este de 10 ori mai mic decat al celor din invatamantul public.

Exista si alte state care se tem ca invatamantul online va fi insuficient si ca multi elevi vor avea mari probleme. Un exemplu este Marea Britanie. Cu toate astea, Londra n-a luat inca nicio decizie privind suspendarea cursurilor pana la toamna.