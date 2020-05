Guvernul a decis sa prelungeasca somajul tehnic pana la 1 iunie. Acordarea de zile libere pentru parinti, prelungita pana pe 12 iunie 

Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat, joi, ca Guvernul a decis prelungirea somajului tehnic pana la 1 iunie si, in paralel, masuri de suportare a unei plati din salariu.

“Am decis astazi (joi – n.red.) prelungirea somajului tehnic pana la data de 1 iunie 2020 cu posibilitatea mentinerii acestei forme de sprijin in domeniile care vor fi in continuare restrictionate, in functie de evolutia situatiei epidemiologice. Vorbim deopotriva de angajati cu contracte individuale de munca, dar si despre profesii liberale, PFA si alte categorii de profesionisti.

Intentia noastra declarata este, asadar, sa acordam aceasta forma de sprijin si, in paralel, incepand cu data de 1 iunie, sa venim cu masuri active care, pe partea de angajati, sa includa inclusiv suportarea unei parti din salariu pentru cei care se intorc din somaj tehnic sau care intra pe piata muncii”, a spus Raluca Turcan.

Vicepremierul a anuntat, de asemenea, ca va fi prelungita masura de acordare de zile libere platite pentru parinti pe perioada suspendarii cursurilor anului scolar, adica pana pe 12 iunie 2020.

De asemenea, companiile si institutiile publice cu un numar mai mare de 50 de angajati vor avea obligatia de a stabili programe individualizate de munca astfel incat intre salariati sa se asigure existenta unui interval de o ora de la inceperea si terminarea programului pe perioada de trei ore.

“In felul acesta, in locurile unde exista aglomerari foarte mari incercam sa cream o departajare a fluxurilor de oameni tocmai pentru a proteja sanatatea acestora”, a mai spus vicepremierul.

Turcan a mai spus ca Guvernul a decis, joi, sa prelungeasca, pana la 31 mai 2020, acordarea unor drepturi de asistenta sociala pentru cei care se afla in plata in momentul acesta.

“Vorbim despre concedii si indemnizatii pentru cresterea copilului, pentru ingrijirea copilului cu handicap sau pentru acomodarea in cazul incredintarii copilului spre adoptie”, potrivit vicepremierului.

ziare.com