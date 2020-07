Grecia si-ar putea inchide granitele definitiv pentru turisti in august, se tem expertii greci

La Atena este in derulare luni, 13 iulie, o noua sedinta cruciala pentru turistii straini, condusa de premierul elen. Discutiile vin dupa ce numarul cazurilor de COVID-19 inregistrate in randul turistilor straini creste de la o zi la alta, relateaza Ziare.com.

Presa elena scrie despre o turista din Romania, depistata pozitiv, in Evia. Este vorba despre o femeie de 66 de ani, care ar fi intrat in Grecia in 8 iulie, impreuna cu un grup mai mare de turisti, pe la vama Kulata – Promachonas. Rezultatul testului a venit abia dupa 4 zile, in 12 iulie, arata Digi 24. Romanca a fost gasita de autoritati si va fi transferata la un hotel desemnat centru de carantina.

Cu o zi inainte, tot in acea zona au fost confirmati pozitiv 10 turisti sarbi.

Mai multi specialist in microbiologie, citati de presa elena, sustin ca in luna august Grecia s-ar putea inchide complet, din cauza unui al doilea val de infectari.

Potrivit presei din Grecia, expertii spun ca in finalul lunii iulie va exista o imagine de ansamblu privind impactul pe care redeschiderea turismului international l-a avut asupra evolutiei epidemiei in tara, mai arata sursa citata.

Ei se tem ca Grecia ar putea decide inchiderea granitelor daca vor aparea focare in orase si daca numarul de infectari va continua sa creasca.

Pe de alta parte, noi reglementari decise de autoritatile elene pentru turistii straini. Autoritatile elene au emis o notificare in care instiinteaza turistii ca nu mai pot obtine formulare de calatorie pana marti, 14 iulie.

Turistii care au completat deja formularul, vor putea tranzita rutier granita Greciei.

Potrivit informarii, turistii straini care ajung in Grecia trebuie sa completeze obligatoriu, cu minimum 48 de ore inainte de a intra pe teritoriul elen, un formular electronic special.

De asemenea, incepand de miercuri, 15 iulie, turistii care trec prin vama Kulata-Promachonas, trebuie sa prezinte la granite rezultatele unui test negativ de COVID-18, efectuat cu maxim 48 de ore inainte. (Ziare.com)