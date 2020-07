Grecia a anuntat ca inchide cinci dintre cele sase vami cu Bulgaria de la 1 iulie

Grecia a anuntat ca inchide cinci dintre cele sase vami cu Bulgaria. Masura este aplicata intempestiv de la 1 iulie, anunta ziare.com.

Ministerul Turismului din Grecia a anuntat ca se vor inchide 5 dintre cele 6 puncte de trecere a frontierei dinspre Bulgaria, incepand din 1 iulie.

Singura vama care va ramane deschisa este cea de la Кulata – Promahonas.

Masura este aplicata incepand de miercuri, 1 iulie, si a luat prin surprindere multi turisti aflati deja in drum spre Grecia.

Masura se aplica doar pentru intrarea in Grecia dinspre Bulgaria. Cei care doresc sa paraseasca Grecia o pot face in continuare prin toate punctele vamale disponibile:

1. Кulata – Promahonas;

2. Ilinden – Еxochi;

3. Каpitan Petko Voievoda – Оrmenion;

4. Zlatograd – Тhermes;

5. Ivailovgrad – Ciprinos;

6. Макаzа-Nimfea.

Cel mai probabil, masura dispusa de Guvernul Greciei are legatura cu capacitatea redusa de testare a turistilor care intra in tara.

Acesta este mesajul postat pe site-ul Ministerului Turismului din Grecia:

“Grecia face urmatorul pas in restabilirea fluxurilor de calatorie, intotdeauna cu scopul de a proteja sanatatea lucratorilor din industria turistica, a rezidentilor destinatiilor turistice si a vizitatorilor. In urma consultarilor la nivelul Uniunii Europene, de la 1 iulie 2020 se vor aplica urmatoarele:

1. Vizitatori:

Posibilitatea de a intra in Grecia pentru toti rezidentii permanenti ai UE continua normal. + *. Exista, de asemenea, posibilitatea de intrare pentru acei resortisanti ai tarilor terte care au permis de sedere in Grecia, precum si alte exceptii pentru resortisantii din tari terte (membri de familie ai cetatenilor europeni, lucratori in domeniul sanatatii si cercetatori, ingrijitori ai varstnicilor, angajati ai granite, lucratori agricoli sezonieri, lucratori in transporturi – inclusiv marinari, diplomati, personal international, personal militar, lucratori cu ajutor umanitar la serviciu. Pasageri pasageri in tranzit, pasageri la bord motive familiale, studenti, muncitori cu inalta calificare, daca angajarea lor este benefica pentru economia nationala si munca lor nu poate fi amanata sau desfasurata de la distanta). Este de la sine inteles ca expatriatii greci care au pasaport grecesc sau carte speciala de identitate greaca (EDTO) sunt intotdeauna bineveniti oriunde provin.

Grecia, in urma recomandarii europene, extinde posibilitatea de intrare in tara pentru rezidentii permanenti ai urmatoarelor tari terte (lista va fi actualizata la fiecare doua saptamani):

Algeria, Australia, Georgia, Japonia, Canada, Maroc, Muntenegru, Noua Zeelanda, Coreea de Sud, Rwanda, Serbia, Uruguay, Thailanda, Tunisia, China **.

Pentru a-si dovedi locul de resedinta, resortisantii tarilor terte isi pot prezenta permisul de sedere, permisul de munca, cartea de identitate, atat timp cat acesta precizeaza locul de resedinta si / sau permisul de conducere sau alte documente.

* Regiunea UE + include tarile Schengen (inclusiv Bulgaria, Croatia, Cipru si Romania), tarile Schengen (Islanda, Norvegia, Elvetia, Liechtenstein), precum si Irlanda si Regatul Unit. Se va lua in considerare pe baza reciprocitatii.

2. Zboruri:

De la 1 iulie, este posibil sa se efectueze zboruri internationale catre toate aeroporturile din Grecia. Zborurile directe din Regatul Unit si Suedia nu sunt permise (pana in 15/7). Toate celelalte zboruri directe sunt permise.

3. Puncte de intrare pe terestru:

La granita cu Bulgaria, vizitatorilor li se permite sa intre doar in postul de frontiera Promachonas. Dintre celelalte puncte de intrare, sunt permise numai treceri din motive esentiale. La granitele cu Albania, Macedonia de Nord si Turcia, sunt permise numai treceri din motive esentiale (a se vedea punctul 1).

4. Porti de intrare pe mare:

Portile de mare spre Patras si Igoumenitsa sunt deschise.

Masuri de prevenire – puncte de control in punctele de intrare:

Toti calatorii in Grecia sunt obligati sa completeze si sa trimita formularul de localizare a pasagerilor cu 48 de ore inainte de calatoria lor, care este disponibil pe aplicatia Visit Grecia si pe site-ul travel.gov.gr.

Pentru a proteja sanatatea tuturor, medicii si inginerii greci au dezvoltat un program pentru analiza si evaluarea datelor epidemiologice, pe baza carora vizitatorii vor fi supusi esantionarii (testul Covid-19) la intrare. Acesti vizitatori trebuie sa urmeze instructiunile Secretariatului General pentru Protectia Civila.

Grecia, in cooperare cu partenerii sai din Uniunea Europeana, isi rezerva dreptul de a-si revizui politica privind aceste probleme pe baza dezvoltarii datelor epidemiologice.”

Turistii romani aflati pe traseu in cursul zilei de miercuri, 1 iulie, ar putea intampina probleme daca vor incerca sa treaca pe la oricare alt punct vamal, in afara de Кulata – Promahonas.

Politia de frontiera din Evzoni a postat in jurul dupa-amizei urmatorul mesaj: “Astazi am fost deschisi in intervalul 06.00 – 11.00, apoi am inchis. Singurul punct de forntiera rutier pentru intrarea in Grecia este Promachonas”.