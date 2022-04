Flutur: Problema lui Florin Cîțu a fost relația cu filialele. Nicolae Ciucă are spirit de echipă

Formula cea mai stabilă este ca premierul să fie și președinte de partid, declară liderul interimar al PNL, Gheorghe Flutur. El afirmă că Nicolae Ciucă nu este un om conflictual. Congresul extraordinar va avea loc pe 10 aprilie, după ce Florin Cîțu și-a dat demisia, sub presiunea a zeci de șefi de filiale

„Premierul Ciucă este un om care s-a integrat foarte bine în PNL și în haina de prim-ministru. Cred că cel mai important lucru este măsurătoarea din sondaje. Deci e un om ferm, hotărât, foarte serios, riguros, nu este un om conflictual, un om care este, după cum am văzut, un liant în această coaliție, important pentru un lider. Vom vedea opțiunea domniei sale, eu respect foarte mult performanța, voința și spiritul de echipă al lui Nicolae Ciucă”, spune, la RFI, Gheorghe Flutur.

Întrebat dacă scenariul în care președintele PNL ar deține și funcția de premier ar fi cel mai bun, liberalul a răspuns: ”Viața a arătat că asta este formula cea mai stabilă, mai ales că noi trebuie să conviețuim într-o coaliție politică. Dacă ai fi singurul partid de la guvernare, ai putea să prioritizezi, poate, altfel lucrurile, dar atunci când e o coaliție, pentru coerență, pentru a fi o legătură mai bună între ce decide coaliția și ce trebuie să pună în aplicare Guvernul, soluția ca premierul să fie și președinte de partid a arătat că este soluția de durată și care acordă stabilitate” (…).

Reporter: Dar nu e o situație foarte stranie în PNL? Pentru că acum șase luni îl vedeam pe Florin Cîțu înconjurat de toți liderii importanți ai partidului, iar acum, după o jumătate de an, aproape toată lumea l-a abandonat, într-un timp foarte scurt. Ce să înțeleagă alegătorii PNL?

Gheorghe Flutur: Poate fi și asta, dar aș vrea cei care ne ascultă și alegătorii noștri să vadă și capacitatea PNL de a schimba, de a îmbunătăți lucrurile din mers. Ce nu merge sau ar vrea să meargă mai bine se întâmplă, deci cred că asta ar trebui să fie problema, PNL este un partid dinamic și asta e valabil și pe viitor, când ceva vede că nu merge, găsește soluții. De ce să stăm patru ani de zile și după aia să facem critici interne, ce a mers și ce nu a mers? (…)

Reporter: Președintele Klaus Iohannis s-a implicat în criza din PNL?

Gheorghe Flutur: În nici un fel. Nu m-am întâlnit, n-am stat de vorbă. Nu a avut nici o treabă președintele în ce se întâmplă astăzi în PNL.

Reporter: Dar e greu de crezut că președintele Klaus Iohannis, care e foarte apropiat de PNL, este străin de evenimentele de acum din partid. Mai ales că e vehiculat numele lui Nicolae Ciucă pentru șefia PNL, Ciucă fiind de altfel apropiat de Klaus Iohannis.

Gheorghe Flutur: Astea sunt niște presupuneri, am văzut și eu în spațiul public, eu nu am la cunoștință așa ceva. Evident că se știe din spațiul public ce se întâmplă, dar eu sunt convins că atâta timp cât PNL-ul are viteză de reacție și într-o săptămână sper să închidem și să închidem bine problema, nu va fi o problemă. Sigur că nu suntem de aplaudat, ca să fiu sincer, că nu ne pune nimeni la gazeta de perete pentru ce am făcut noi zilele astea, dar dacă vom îndrepta lucrurile, eu sunt convins că și domnul președinte Iohannis va înțelege.

Reporter: A fost mandatul lui Florin Cîțu de președinte al PNL un accident?

Gheorghe Flutur: Când am pornit la drum, am pornit optimiști și eu cel puțin am văzut în finanțistul, în omul deschis, omul care a agreat libera inițiativă, tot ce înseamnă atribute ale liberalismului modern și în continuare trebuie să subliniez că are foarte multe părți bune domnul Cîțu, însă problema cred că este a relației cu partidul, cu baza partidului, cu filialele, de aici a venit și această nemulțumire, poate, dacă mă întrebați pe mine, ar fi trebuit gestionată altfel. (Mediafax)