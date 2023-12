Elevii olimpici care aleg să studieze în țară vor primi burse între 1.000 și 6.000 de euro anual pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a deblocat finanțarea pentru Programul ”Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I” și anunță că 68 de elevi de liceu cu performanțe deosebite la învățătură și rezultate solide la olimpiadele naționale și internaționale vor primi burse între 1.000 și 6.000 de euro anual, pentru a continua să studieze în țară și pentru a duce România la următorul nivel, prin cercetare și inovare.

Au fost semnate contractele de finanțare cu nouă universități din întreaga țară. Este vorba despre Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București, Universitatea de Ătiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea Transilvania Brașov, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațeganu” Cluj-Napoca și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. POPA” Iași.

Pentru laureații la olimpiade internaționale, se acordă suma de: 6.000 euro pe an pentru medalia de aur/ premiul I; 5.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II; 4.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III;

– 3.500 euro pentru mențiune.

Pentru laureații la olimpiade naționale se acordă suma de: 4.000 euro pe an pentru medalie de aur/premiul I; 3.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II; 3.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III;

– 2.500 euro pentru mențiune.

Suplimentar acestor granturi, se acordă sprijin pentru participarea la evenimente științifice internaționale și/sau pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală – 1.000 euro/an pentru fiecare participant la grant; pentru o echipă formată din cel puțin doi studenți, din care minim unul olimpic, proveniți din una sau mai multe universități, pentru materiale, subansamble și subcontractări pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate în echipă, cu care aceasta se prezintă și se clasifică la concursuri internaționale de prestigiu – 3.500 euro/an/echipă.

Buget total al programului este 3,74 milioane de lei. (O. N.)