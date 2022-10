DNA: Decizia Înaltei Curți privind prescripția va închide peste 550 de dosare de corupție

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) referitoare la prescripția răspunderii penale va închide peste 550 de dosare de corupție, cu un prejudiciu de 1,2 miliarde de euro, anunță Direcția Națională Anticorupție. Valoare mitei implicate în aceste dosare depășește 150 de milioane de euro, potrivit calculelor DNA.

„În urma analizării cauzelor penale ale DNA, a rezultat că aplicarea directă a deciziilor (CCR și ICCJ privind prescripția – n.r.) va avea consecințe asupra unui număr de 557 cauze penale aflate în curs de urmărire penală și în fața instanțelor de judecată. În aceste 557 de dosare, în care prejudiciul estimat se ridică la 1,2 miliarde euro, iar valoarea totală a mitei și a traficului de influență se ridică la 150 milioane euro, magistrații vor fi nevoiți să constate încetarea proceselor penale și înlăturarea răspunderii penale pentru infracțiuni de corupție, asimilate corupției și având ca obiect fraudarea fondurilor europene”, se arată într-un comunicat DNA remis vineri.

Două treimi dintre dosarele care urmează să se închidă – potrivit estimărilor DNA – se află deja în instanță, adică acuzații au fost trimiși în judecată.

Dosare aflate în curs de urmărire penală (pe rolul DNA):

190 dosare

prejudiciu estimat 648.207.688 euro

valoarea totală a mitei și a traficului de influență 50.997.625 euro

Dosare trimise în judecată (aflate în diferite stadii de judecare):

367 dosare

prejudiciu estimat 561.230.056 euro

valoarea totală a mitei și a traficului de influență 99.471.962 euro

DNA mai precizează că, în dosarele pe care le-au întocmit, procurorii anticorupție au întrerupt cursul prescripției numai ca urmare a întocmirii unor acte din categoria celor care se comunică suspecților și inculpaților, așa cum era prevederea inițială din Codul Penal. „În perioada în care au avut cauze penale în lucru, procurorii DNA au respectat prevederile legale în vigoare și au întocmit acte de întrerupere a prescripției răspunderii penale, conform Codului penal și Codului de procedură penală, începând din 1 februarie 2014 (data intrării in vigoare a noilor Coduri) și în conformitate cu Decizia nr. 297/2018 a CCR începând cu anul 2018 (de la data intrării în vigoare a Deciziei respective). Concret, în considerarea Deciziei nr. 297/2018 a CCR și în conformitate cu practica ICCJ, procurorii DNA au întrerupt cursul prescripției numai ca urmare a întocmirii unor acte din categoria celor care se comunică suspecților și inculpaților (începerea urmăririi penale in personam, punerea în mișcare a acțiunii penale, finalizarea dosarului penal cu trimitere în judecată, etc). Procurorii DNA vor fi consecvenți în dosarele în care se va invoca prescripția răspunderii penale și vor solicita sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru a aprecia asupra concordanței deciziilor CCR, respectiv ICCJ cu normele europene și jurisprudența CJUE, care, printre altele prevăd obligația statului român de a cerceta și sancționa, într-o manieră efectivă, faptele de corupție și fraudarea fondurilor europene”, se mai precizează în comunicatul DNA.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât marţi că decizia CCR privind prescripţia se aplică retroactiv.