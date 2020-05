Dilemă pentru 8.000 de tineri: merg sau nu la studii în străinătate

Închiderea şcolilor şi incertitudinile cu privire la examenul de bacalaureat din acest an îi lasă pe viitorii studenți mai confuzi. Ei nu știu dacă trebuie să se pregătească să plece la studii în străinătate sau nu.

„Am primit informaţii şi update-uri constante referitor la ce se întâmplă cu coronavirusul. Mai ales la începutul carantinei a fost foarte stresant şi chiar şi acum nu trece o zi în care să nu mă gândesc oare ce se va întâmpla. Mă speria foarte mult ideea de a sta un an acasă pentru că am simţit cel mai mult acum că statul acasă fără a avea o rutină zilnică, fără a intra în contact cu profesorii, direct, înseamnă o scădere considerabilă în ceea ce priveşte productivitatea. Ar fi păcat să îmi pierd abilităţile pentru care am muncit foarte mult. Tot stresul adăugat şi cauzat de coronavirus s-a adăugat unui stres care exista în condiţii normale”, explică Iulia Manda, studentă admisă la trei facultăţi din Anglia.

Anual, aproape 8.000 de elevi pleacă la facultăţile din străinătate, pentru care părinţii plătesc zeci de mii de euro, spune reprezentantul EDUCATIVA, un ONG cu activităţi în domeniul educaţiei.

„Familia unui elev trebuie să scoată din buzunar practic, dacă elevul pleacă la studii în toamna aceasta, undeva în jur de 10.000 de lire pe an pentru costurile de trai. De cele mai multe ori, destinaţiile din Europa sunt preferate de studenţii români tocmai pentru că oferă facilităţi de finanţare şi de subvenţionare a taxelor de şcolarizare care diminuează semnificativ costurile. În Danemarca, Suedia, Finlanda, ţările nordice, şcolarizarea este gratuită. În Olanda, Italia, Spania şi asa mai departe, şcolarizarea e undeva în jur de 1500 de euro, 2000 de euro pe an, însă există posibilităţi de finanţare oferite de guvernele ţărilor respective”, spune Bogdan Kochesch, Managing Partner Educativa.

Potrivit acestuia, nicio universitate din străinătate nu ia în considerare, în acest moment, îngheţarea anului: „Nimeni nu-şi permite să aibă 2 generaţii în anii următori. Mă aştept ca universităţile să îşi înceapă anul universitar chiar dacă asta înseamnă că îl încep în noiembrie sau decembrie sau îl încep în septembrie cu o variantă online”.

Conform UNESCO, România are un total de 35.500 de studenţi la facultăţile din străinătate. (Mediafax)