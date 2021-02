Deputatul PSD Dumitru Coarnă, infectat cu coronavirus. Cum se simte

Dumitru Coarnă, deputat PSD, este infectat cu coronavirus şi se află în izolare la domiciliu.

„A avut soţia o problemă de sănătate, am dus-o la spital, au testat-o, m-au testat şi pe mine, testele au ieşit pozitive, suntem amândoi acasă”, a declarat Dumitru Coarnă, citat de dcnews.ro.

Întrebat dacă bănuieşte de unde s-ar fi putut infecta, Dumitru Coarnă a spus că e greu de aflat. „E transmitere comunitară, cred. Am avut nişte vecini în izolare, pe care îi ajutam cu medicamente şi ce le mai trebuia. Cumnaţii la fel, au fost izolaţi, i-am ajutat şi pe ei cu alimente, medicamente, de toate. Am avut la serviciu 4 sau 5 colegi care au fost în izolare. E greu să spun de unde!

La mine e o formă uşoară de boală. Am transpirat, am avut un pic de temperatură, o tuse seacă, dar a trecut după două zile. Am avut aşa o stare de mahmureală, ameţeală, de slăbire. Dar am gust, miros, nu am dureri musculare, nu am probleme de respiraţie. Testarea a fost sâmbăta trecută, dar primele simptome de miercuri, joi. Voi sta până pe 12 februarie acasă, apoi vom face iarăşi test.

Nu am apucat să ne vaccinăm până acum. S-au făcut liste la Parlament, dar nu am fost încă programaţi”, a mai spus deputatul.