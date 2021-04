CTP despre reacțiile în cazul Voiculescu: Mă înfioară capacitatea tinerilor din USR PLUS de a mesteca talaș de partid fără să clipească

Cristian Tudor Popescu: Domnul Voiculescu, întrebat fiind „ce părere aveți despre posibilitatea ruperii coaliției, în urma evenimentului în care sunteți dumneavoastră centrul?”, știți ce a răspuns?

A răspuns așa: „Aceasta este o hotărâre care se va lua la nivelul conducerii coaliției”. Deci ia în considerare domnul Voiculescu posibilitatea ca să plece colegii săi, să se rupă coaliția, să se intre într-o criză politică, cu consecințe incalculabile în acest moment în care mor oameni în fiecare zi, cu miile, după cum ne spune domnul Voiculescu.

Domnul Voiculescu în loc să spună „domne, evident că nu vom rupe Coaliția, o să vedem ce o să se întâmple cu Cîțu, cu Mîțu, cu ce se întâmplă acolo”… dar nu să spui că se va lua hotărârea acolo.

Un om onest, așa cum l-am considerat pe domnul Voiculescu, ar fi spus: „Nu, în niciun caz, eu sunt doar o persoană, nu sunt de neînlocuit, colegii mei trebuie să își continue proiectele”. Nu! Dânsul ia în considerare posibilitatea să plece toată lumea cu el. După mine, potopul! Da?

Ceea ce mă îndurerează la acești băieți, la aceste fete… Sunt tineri, reprezentau o speranță. I-am votat în 2019 la europarlamentare. Eu am votat cu USR PLUS, am pus niște speranțe în ei… Ce mă înfioară este capacitatea de a mesteca talaș de partid fără să clipească. O știu p-asta, o știu de la politicarii vechi, încă de pe vremea lui Ceaușescu, dinainte de 89. Era o școală puternică, veche… Atunci se dădeau niște cuvinte cheie, de la partid, de sus, de la propagandă, iar activiștii repetau, îți împuiau capul din orice poziție, orice subiect ai fi avut.

De pildă: „Trecerea cantității într-o nouă calitate”. Era o sintagmă care venea de sus. Era vorba despre cenaclurile SF din Iași, și ți se răspundea: „Trecerea cantității într-o nouă calitate trebuie să fie realizată și la cenaclurile SF din Iași. Sau: „Noua revoluție tehnico-științifică”, sau „Organizarea științifică a producției și a muncii”. Livrau aceste prefabricate și ăștia ți le aruncau în față indiferent de situație.

Continuarea AICI