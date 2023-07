Ciucă: Ceea ce s-a întâmplat în azile este inadmisibil; toți cei vinovați să fie pedepsiți

Ceea ce s-a întâmplat în azilele în care sunt dovezi că pacienții au fost maltratați este “inadmisibil”, a afirmat, luni, președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, care a menționat că nu a fost informat de ancheta în acest dosar în perioada în care a fost premier.



“Ceea ce s-a întâmplat în azilele groazei este absolut incredibil și inadmisibil, de aceea în discuțiile pe care le-am avut atât la nivelul conducerii partidului, cât și discuțiile pe care le vom susține în continuare, acestea trebuie să fie de intransigență maximă, nu există niciun fel de toleranță și cerem tuturor instituțiilor statului să ia măsurile cele mai adecvate și cât mai repede cu putință, astfel încât toți cei vinovați să fie pedepsiți”, a transmis el, într-o declarație de presă la sediul PNL.

Liderul liberal a adăugat că nu a avut informații despre ancheta DIICOT și a Poliției atunci când era premier.

”Ştiți foarte bine activitatea mea. De fiecare dată când am avut astfel de informări sau sesizări am luat măsuri în consecință.

Ca atare, nu am avut astfel de informări și sunt convins că, indiferent de ce instituție ar fi fost vorba, indiferent de ce nivel de conducere ar fi fost vorba, și atunci și acum, măsurile trebuie să fie aceleași”, a arătat Ciucă.

Întrebat dacă ar trebui să existe și o răspundere politică, dincolo de cele administrativă, el a răspuns: “Sunt convins că există o analiză la nivelul Guvernului, la nivelul premierului, care se va finaliza cu măsuri în consecință”.

“Nu contează la ce minister își desfășoară activitatea. Este clar că trebuie să fie luate măsuri în consecință”, a subliniat Nicolae Ciucă.

“Sunt convins că acum, când discutăm, în deplinătatea autorității pe care o are, premierul va lua măsuri în consecință”, a completat el, referitor la faptul că ministrul Muncii, Marius Budăi, nu a luat măsuri după demararea anchetei, la începutul anului.

Fostul premier a susținut, totodată, că nu are “niciun fel de informație” dacă vreunul dintre miniștrii PNL este responsabil privind situația din azilele din Ilfov. (Agerpres)