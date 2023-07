Ciolacu: Nu vor vor fi reduceri de salarii. Nu sunt noi taxe, este  o reaşezare a climatului concurenţial  

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, că măsurile de reducere a cheltuielilor vor fi prezentate în transparenţă săptămâna viitoare, menţionând că nu vor fi noi taxe sau tăieri de facilităţi care vor duce la micşorări de salariu, ci va fi “o reaşezare a climatului concurenţial corect într-un stat”.



Potrivit lui Ciolacu, România nu va intra nici în criză economică, nici în recesiune, ci va avea, până la sfârşitul anului, o creştere economică, marea provocare fiind îndeplinirea obiectivului asumat în PNRR în ceea ce priveşte deficitul bugetar.

Întrebat cum arată în acest moment planul de reducere a cheltuielilor, Ciolacu a răspuns: “Foarte bine”.

“Luni o să mai fie o întâlnire cu ministrul Finanţelor şi mai mult ca sigur că săptămâna viitoare până joi o să venim cu el în transparenţă şi, dacă putem, chiar în şedinţa de Guvern. (…) Vedeţi, lucrurile sunt în două componente. Vom veni, în primul rând, cu Ordonanţa de Urgenţă în ceea ce priveşte sistemul bugetar şi economiile din sistemul bugetar şi unde să punem stop risipei banilor şi cea de a doua Ordonanţă este mult discutata cu venituri mai mari din PIB din colectare”, a explicat Marcel Ciolacu.

El a spus că România nu va intra în criză economică şi nici în recesiune.

“Aşteptăm şi de la ANAF o prezentare ce s-a întâmplat în această perioadă. Este evident că e o scădere a veniturilor din cauza scăderii consumului şi a producţiei industriale. Nu vom intra nici în criză economică, nu vom intra nici în recesiune. România va avea până la sfârşitul anului o creştere economică. Mare a provocare este de a continua dialogul cu Comisia, pentru că avem un lucru asumat în PNRR în ceea ce priveşte deficitul bugetar. După prima discuţie avută cu doamna director general Celine Gauer, am ajuns la un compromis pe care o să-l continuăm mai mult ca sigur spre sfârşitul lunii august la Bruxelles”, a mai spus premierul.

Întrebat dacă există măsuri care vizează reducerea salariilor celor din IT, Marcel Ciolacu a spus: “Nu există nicio măsură care va viza vreo reducere de salariu”.

“Există măsuri şi perioade în care statul îşi permite să vină cu anumite facilităţi. Există perioade în care statul nu-şi permite să vină cu anumite facilităţi, dar nu vor fi tăieri de facilităţi care vor duce la micşorări de salariu. În acele cazuri se măreşte salariul minim astfel încât să nu fie aceste pierderi. Înţeleg reacţia celor care au avut anumite facilităţi, înţeleg reacţia că se vorbeşte de aşa-zisele noi taxe, eu spun că nu sunt noi taxe. Este de fapt o reaşezare a climatului concurenţial corect într-un stat. Cum eu, personal, şi statul român nu va avea nici o milă faţă de cei care au fost implicaţi în fenomenul din centrele care vizau persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice sau copii, cred că în România este nevoie de un stat eficient. Am avut de a face, eu cel puţin, cu un stat represiv în ceea ce priveşte libertăţile cetăţeneşti şi nimeni cred că nu mai doreşte să întoarcă acolo, dar nici nu pot accepta comentarii că dacă nu face într-un anumit fel Guvernul, anumite categorii nu vom respecta legea. Pentru toată lumea este o condiţie clară: respectarea legii”, a mai susţinut Ciolacu.

Legat de intrarea în vigoare a acestor măsuri, Ciolacu a explicat că acest lucru este în funcţie de fiecare măsură.

“Sunt mai multe propuneri în funcţie de măsură: unele de la 1 septembrie, altele de la 1 octombrie, vor fi unele de la 1 ianuarie. Cert este că nu vor aduce dezechilibre macroeconomice sau crize sociale, vor fi nişte măsuri care, repet, vor aduce un climat concurenţial corect”, a mai spus premierul. (Agerpres)