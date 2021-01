Adrian Gheorghe este, la 35 de ani, noul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Adrian Gheorghe a fost numit în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie şi de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), printr-o decizie a prim-ministrului Florin Cîţu publicată, joi, în Monitorul Oficial.

Printr-o altă decizie a premierului, Adela Cojan a fost revocată din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, relatează Agepres.

Adrian Gheorghe, cercetător în economia sănătăţii la Imperial College London, a făcut parte din echipa lui Vlad Voiculescu și în primul mandat al acestuia la şefia Ministerului Sănătăţii, în Guvernul Cioloș, relatează Libertatea.

În vârstă de 35 de ani, Adrian Gheorghe a lucrat din 2018 ca senior health economist în departamentul de epidemiologie a bolilor infecţioase la Imperial College London. Coautor la mecanismul de feedback al pacientului Adrian Gheorghe are un doctorat la Universitatea din Birmingham, obţinut în 2013. A lucrat timp de doi ani la London School of Hygiene and Tropical Medicine, cercetător în evaluare economică în Departamentul de Sănătate Globală şi Dezvoltare. Între 2015 şi 2018, Gheorghe a lucrat ca “economist în sănătate” la Oxford Policy Management, o firmă de consultanţă în dezvoltare internaţională care îşi propune să ajute ţările cu venituri mici şi mijlocii să atingă creşterea economică şi să reducă sărăcia prin reforma politicilor publice.