Ciolacu: Dorim pentru românii din Ucraina aceleaşi drepturi de care se bucură minoritatea ucraineană în România

Prim-ministrul Marcel Ciolacu i-a transmis, vineri, premierului ucrainean, Denis Şmîhal, că Guvernul de la Bucureşti doreşte pentru românii din ţara vecină exact aceleaşi drepturi şi libertăţi de care se bucură persoanele aparţinând minorităţii ucrainene din România.

“În ceea ce priveşte subiectul drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina, am readus în atenţia domnului prim-ministru preocupările legitime ale României în acest domeniu. Am reamintit poziţia fermă a României pe acest subiect. Am arătat că aşteptăm deschidere şi implicare din partea autorităţilor ucrainene, aşa cum este normal între două state legate printr-o solidaritate atât de puternică. Solicitările noastre sunt fireşti şi responsabile. Dorim pentru românii din Ucraina exact aceleaşi drepturi şi libertăţi de care se bucură persoanele aparţinând minorităţii ucrainene din România. Contez pe implicarea domnului prim-ministru, astfel încât mesajul nostru să ajungă la toate nivelurile administraţiei ucrainene”, a afirmat Ciolacu, la Palatul Victoria, în cadrul declaraţiilor de presă comune cu omologul său ucrainean, aflat în vizită la Bucureşti.

Potrivit prim-ministrului Ciolacu, discuţiile au vizat şi problema aşa-numitei limbi moldoveneşti.

“Am reluat solicitarea mai veche a părţii române ca autorităţile ucrainene să recunoască inexistenţa acesteia şi să adopte toate măsurile legale şi administrative în consecinţă. Am reamintit că Republica Moldova a adoptat recent un act normativ prin care recunoaşte limba oficială ca limba română”, a menţionat şeful Guvernului de la Bucureşti.



Ciolacu şi Şmîhal au mai abordat situaţia regională. “Am făcut o inventariere a implicaţiilor de securitate pentru Republica Moldova în condiţiile provocărilor Federaţiei Ruse în regiunea Mării Negre. Am reiterat faptul că locul firesc al Republicii Moldova şi Ucrainei este în familia europeană. România susţine puternic o decizie politică până la finele acestui an pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu ambele state. De asemenea, am salutat rezultatele Summitului NATO de la Vilnius, care au facilitat aprofundarea colaborării practice dintre Ucraina şi NATO”, a transmis Marcel Ciolacu.

El a mai evidenţiat că Ucraina are aliaţi puternici. “Aş dori să vă spun, domnule prim-ministru, dragă Denis, să continuaţi să luptaţi ca şi până acum. Aveţi în spate aliaţi puternici: Statele Unite, NATO şi Uniunea Europeană şi vecini precum România, pe care vă puteţi baza întotdeauna la greu. Nu aveţi niciun motiv să daţi vreun pas înapoi şi sunt convins că, la final, depăşind acest moment întunecat al istoriei, veţi reuşi să vă construiţi un viitor mai sigur şi prosper”, a afirmat premierul Ciolacu. AGERPRES