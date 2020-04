Ordonanța Militară 8: Piețele agroalimentare rămân deschise pe durata stării de urgență. Se interzice exportul de cereale, faina, zahăr sau ulei

Ministrul de Interne a emis cea de-a opta ordonanță militară de la începutul stării de urgență.

Iată principalele declarații făcute de cei trei demnitari:

–Marcel Vela:

-Azi am semnat Ordonanța Militară 8, aprobată de premier. Principalele prevederi sunt: Cu condiția respectării măsruilor anterioare, din această seară e permisă circulația în afara locuinței pentru posesorii de permis de pescuit comercial pentru pescuit și comercializarea produselor. E permisă circulația apicultorilor spre stupină sau pentru deplasarea stupinei. Trebuie dovadă pentru calitatea de apicultor. E permisă circulația în afara locuinței pentru achiziția de autovehicule, piese și reparații auto.

-Am prelungit interdicția zorurilor cu Spania pentru încă 14 zile, începând din 14 aprilie. Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată durata stării de urgență pentru producătorii care au certificat. Unitățile fito-farmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgență.

-Există și o anexă despre închiderea totală sau parțială a unor puncte de trecere a frontierei sau deschiderea unora dintre ele. Prin punctele de la granița cu Ungaria se permite intrarea și ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu utilaje agricole. Se exceptează de la măsurile de izolare sau carantinare lucrătorii transfrontalieri de la granița cu Ungaria care nu au simptome specifice infectării cu coronavirus. Se aplică o excepție de la izolare sau carantinare pentru tehnicienii care vin în România pentru instalare, service pentru tehnica medicală.

-Pe perioada stării de urgență se interzice și se suspendă exportul următoarelor produse: grâu, orz, ovăz, porumb, orez, făină de grâu, soia, floarea soarelui, ulei, zahăr, produse de brutărie, biscuiți, turte. Procedurile de export aflate deja în derulare se supendă pe durata stării de urgență.

-Pentru siguranța alimentară se suspendă activitatea de emitere a certificatelor fitosanitare pentru exportul produselor agroalimentare supuse acestor restricții.

-Pe perioada stării de urgență se suspendă procedurile de vânzare/ cumpărare de pachete majoritare de acțiuni ale companiilor din Sistemul Energetic Național, indiferent de forma de proprietate a acestora.

-Se recomandă autorităților administrației publice locale și proprietarilor, persoane fizice sau juridice, să monteze dispozitive cu soluții dezinfectante la intrările în imobilele cu destinația de locuințe colective și să dezinfecteze periodic lifturile, casa scărilor și celelalte spații comune din interiorul acestor imobile.

-În zilele de joi, vineri și sâmbătă, premergătoare celor două sărbători pascale, operatorii economici care comercializează produse agroalimentare își pot prelungi programul de funcționare în funcție de necesități.

-Am fost azi martorii unei situații neplăcute la Cluj. Începând de azi, autorităile competente vor aviza orice transport aerian, chiar dacă aeroporturile sunt sub autoritatea autorităților județene.

Bogdan Despescu: -Pentru cei aflați în afara țării: dacă veniți în Români, veți petrece Paștele în carantină sau izolare! Nu ne dorim să aplicăm sancțiuni sau să facem dosare penale.

-Acțiuni pentru deplasarea în siguranță a 46 de vehicule cu echipamente medicale. Au intrat ieri 10.500 de persoane, dintre care 5.500 de cetățeni români.

-Eroi sunt și polițiștii, jandarmii, militarii, alături de personalul medical. Cu toții suntem în aceeași echipă și ne aflăm în sprijinul colegilor noștri.

-Facem apel, dragi români, să ne semnalați orice rabat de la reglementările în vigoare.

Raed Arafat: -N-au fost sistate ambulatoriile, nici activitățile din spitale doar că s-a dat medicului alegerea să opereze un pacient acum sau peste o lună. Sunt afecțiuni, precum tratamentele oncologice, femeile gravide care necesită controale ș.a. care nu pot fi amînate. În alte cazuri, pot fi amânate, inclusiv pentru a proteja pacienții ca să nu vină în spitale unde pot fi expuși. Este o logică și sper că tooți colegii au înțeles această logică. Casele de asigurări nu pot sista plata la ambulatorii.