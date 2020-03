Medicii americani au ajuns să cumpere echipamente de protecție de pe piața neagră, după ce SUA au depășit 100.000 de cazuri de infecții

Numărul de îmbolnăviri cu Covid-19 a crescut vineri în SUA cu 18.000, cea mai mare creștere în doar 24 de ore, bilanțul total ajungând astfel la peste 103.000. De altfel, SUA au ajuns la sfârșitul acestei săptămâni pe primul loc, la nivel mondial, depășind China și Italia. Cel puțin 1.634 de persoane și-au pierdut viața.



Statele Unite au depăşit joi Italia şi China şi au ajuns ţara care numără la nivel mondial cele mai multe cazuri declarate de infectare cu noul coronavirus. Vineri, înregistraseră deja cu aproape 15.000 de cazuri mai mult decât Italia şi cu 20.000 în plus faţă de China.

Numărul morţilor rămâne însă mai mic în Statele Unite decât în aceste două ţări, cu un total de 1.544 de decese legate de coronavirus.

Lucrătorii din sistemul de sănătate aflați în prima linie a “războiului” cu epidemia de coronavirus au făcut apel încă de vineri la autorități pentru aprovizionarea spitalelor cu echipamentele necesare pentru a face față unui număr tot mai mare de pacienți, care pun la grea încercare spitalele aflate la limita capacităților. New York este centrul epidemiei din SUA, însă probleme sunt și la New Orleans și Detroit.

“Suntem speriați. Încercăm să luptăm pentru viața fiecărui pacient, dar, în același timp, luptăm și pentru propria viață, pentru că suntem expuși unui mare risc”, a declarat medicul Arabia Mollette de la Spitalul Universitar Brookdale University Hospital din New York.

Medicii sunt îngrijorați, în special, din cauza numărului insuficient de ventilatoare, dar și din cauza lipsei de medicamente și a personalului de specialitate.

Medicii din zona New York spun că au fost nevoiți să recurgă la reciclarea unor echipamente de protecție sau să recurgă la speculanții de pe piața neagră. Un medic din New Jersey a povestit că a fost nevoit să plătească nu mai puțin de 17.000 de dolari pentru măști și alte echipamente de protecție care, în mod normal, ar fi trebuit să coste doar 2.500 de dolari.

Președintele american Donald Trump a invocat vineri puteri excepționale în contextul stării de urgență și a cerut companiei General Motors să înceapă fabricarea de ventilatoare, precizând că negocierile cu fabricantul sunt “o pierdere de vreme”.

De asemenea, spitalele din țară așteaptă să primească ajutoare din pachetul de 2,2 trilioane de dolari care a fost aprobat vineri de Congres, legea fiind promulgată de președinte.