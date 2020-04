Italia: Cel mai mic numar de decese din ultimele trei saptamani. Acoperirea fetei – obligatorie in Lombardia si Toscana

Italia a inregistrat in ultimele 24 de ore 525 de decese, acesta fiind cel mai scazut numar zilnic raportat in ultimele trei saptamani.

Numarul total de cazuri a ajuns la 128.948, cu 4.316 infectari depistate in ultimele 24 de ore – o scadere cu aproximativ 500 fata de ziua precedenta. Totalul deceselor a ajuns la 15.887.

Autoritatile din regiunea Lombardia, cea mai afectata de criza sanitara, au pus in aplicare o lege prin care obliga cetatenii sa poarte masti atunci cand ies din case. In lipsa unei masti, oamenii ar trebui sa isi acopere gura si nasul cu o esarfa sau cu un fular, a spus Attilio Fontana, presedintele Lombardiei. In Toscana a fost adoptata aceeasi regula.