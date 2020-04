G4Media: Cum a ratat România startul testării pentru coronavirus. 82 de aparate Real Time PCR zăceau nefolosite în laboratoare și centre de cercetare

În România se găseau, la începutul crizei, mai multe echipamente pentru realizarea de teste pentru coronavirus, însă acestea au zăcut nefolosite în centre de cercetare sau universități. În cazul unor aparate, autoritățile nici măcar nu știau că există, după cum rezultă dintr-o investigație realizată de G4Media.ro și Info Sud-Est.

Statul român nu a avut o imagine completă a echipamentelor medicale de care dispune în lupta pentru combaterea COVID-19 decât la trei săptămâni după prima infectare.

Abia în 16 martie, când România a intrat în stare de urgență, Ministerul Educației a început să inventarieze câte aparate Real Time PCR există în centrele de cercetare din țară.

O anchetă G4Media și Info Sud-Est arată că universitățile, institutele de cercetare și direcțiile sanitar-veterinare dispuneau de cel puțin 82 de aparate RT PCR, care puteau mări semnificativ capacitatea inițială de testare. România a făcut într-o lună și jumătate tot atâtea teste de COVID-19 cât face Germania într-o singură zi.

„Testăm atât cât este necesar. Noi am plecat de la trei centre de testare. Am crescut gradual capacitatea de testare, astăzi sunt acreditate 36 de centre în care se face testarea, asta nu înseamnă 36 de PCR-uri, înseamnă mai multe. Testarea deocamdată este în evoluţie, chiar de săptămâna viitoare mai intră, din informaţiile pe care le am, cel puţin 15 PCR-uri, 10 aduse printr-o donaţie a Crucii Roşii şi cinci PCR-uri achiziţionate de Unifarm. De asemenea, sunt autorităţi locale care au achiziţionat prin spitalele judeţene aflate în subordinea autorităţilor locale au achiziţionat şi ei PCR-uri. Capacitatea de testare creşte progresiv pe măsura nevoile de testare”, a declarat Ludovic Orban, în 5 aprilie, la România TV.

CITITI continuarea pe G4Media.ro

sursa foto: Brasovul tau