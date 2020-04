Fake news preluat de Reuters si New York Times: Testul de coronavirus gata in doua minute. Investigatie ziare.com

O companie din SUA anunta marti ca a produs un test rapid pentru depistarea COVID-19 in doar doua minute si ca produsul creat de ei a primit si aprobarea de urgenta din partea Agentiei americane pentru Alimentatie si Medicamente (FDA). Stirea a fost difuzata de agentia Reuters si publicata pe New York Times, plus alte surse internationale de prestigiu.

Compania a anuntat ca e vorba despre un test de sange, pe baza de anticorpi, numit COVID-19 IgG/IgM Rapid Test, care arata daca o persoana este sau a fost infectata cu noul coronavirus. Compania producatoare, Bodysphere, sustinea ca testul are specificitatea clinica de 91% si sensibilitatea clinica de 99%. Se face pe loc, la fel ca un test rapid de glicemie, insa trebuie realizat doar de catre personalul medical.

Firma anunta si ca lucreaza cu agentiile federale din SUA, pentru a trimite testul rapid in spitalele americane si deja a fost utilizat cu succes in mai multe state. Mai mult, spune ca va produce milioane de teste in cateva saptamani si deja a inchiriat avioane de marfa, pentru asigurarea distributiei.

Ulterior, Reuters a retras stirea, anuntand ca, in urma unei discutii cu Bodysphere, compania a recunoscut ca nu are aprobarea FDA.

