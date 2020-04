eMAG pune la vanzare peste 7 milioane de masti de protectie, fara adaos comercial

Peste sapte milioane de masti de protectie vor fi disponibile incepand de astazi pe eMAG, clientii pot comanda produsul fara adaos comercial.

Mastile sunt disponibile in seturi de 50 de bucati, iar pentru ca interesul este extrem de mare, dar si in scopul prevenirii revanzarii la pret crescut, comenzile sunt limitate la o cutie pentru fiecare client.

Avand in vedere stocurile actuale, pretul fara adaos este de 146,83 de lei si va fi actualizat saptamanal, lunea si joia, pe baza costului mediu ponderat de la fiecare aprovizionare, afisat transparent in pagina produsului.

“Incepand de azi, setul de masti simple cu trei pliuri este disponibil la eMAG si poate fi livrat rapid, in orice localitate. Ne dorim ca fiecare roman sa aiba acces la masuri de protectie de baza, astfel ca am decis sa vindem fara profit acest produs.

Fara a fi specializati in aceasta categorie de produse, am invatat si ne-am adaptat, din mers, astfel incat sa putem veni in intampinarea unei nevoi pe care oamenii o au in aceste zile si care vizeaza sanatatea publica”, a spus Iulian Stanciu, CEO eMAG.

Primul transport de masti destinat vanzarii a sosit ieri pe aeroportul Henri Coanda cu un avion Boeing 787, iar urmatorul transport va fi disponibil la vanzare incepand de duminica.

Necesarul pentru cei care se lupta cu pandemia COVID-19 – medici, jandarmi sau militari- a fost prioritizat, primele cantitati au fost distribuite prin programul Doneaza pentru linia intai, organizat de Banca Transilvania, Mobexpert, Bitdefender si eMAG, iar acum eMAG incepe sa vanda pentru toti clientii.

In aceasta perioada, pe fondul prevenirii infectiei cu COVID-19, eMAG recomanda clientilor sa urmeze indeaproape anunturile autoritatilor si sa efectueze plata online cu cardul, evitand astfel plata cu cash (pentru care exista taxa suplimentara la livrare).

Pentru a-si proteja angajatii si clientii, eMAG a luat un set de masuri pe care le adapteaza in functie de evolutia situatiei si de recomandarile autoritatilor.

Astfel, tuturor angajatilor de la depozite li se ia temperatura de doua ori pe zi si poarta manusi si masti, in timp ce toate spatiile de lucru, de la aprovizionare la livrare, inclusiv masini, sunt dezinfectate periodic si zonele comune sunt dotate cu dezinfectanti pe baza de alcool 80%.

De asemenea, curierii poarta masca si manusi, livreaza coletele fara contact si sunt instruiti cum sa se protejeze pe ei si pe cei din jurul lor, iar consolele easybox sunt dezinfectate la fiecare alimentare.