79 de decese in Romania din cauza COVID-19. Ultimul caz, o femeie de 84 de ani din Bucuresti

O persoană a murit pe 27 martie la Spitalul Universitar București, dată la care a fost confirmată pozitiv cu coronavirus, însă decesul a fost anunțat abia astăzi. Bilanțul morților a ajuns la 79.

Deces 79 Femeie, 84 ani, din municipiul București, prezentat în data de 26.03.2020 la camera de gardă UPU a SUUB (Spitalul Universitar) cu simptomatologie ce a încadrat această pacientă în categoria suspect de infecție cu COVID-19.

Pacienta a fost izolată si i s-au recoltat probe pentru COVID 19 în aceeași dată, cu rezultat pozitiv în data de 27.03.2020. Decedată in 27.03.2020.

Patologie asociată: fibrilatie atrială, pacemaker permanent, insuficienta cardiaca cronica.

Cazul a fost raportat la DSP Bucuresti (DSPMB de către unitatea sanitară, care nu a raportat mai departe la INSP, conform metodologiei, din cauza unor deficiențe tehnice generate de procesul de mutare a sediului DSPMB.

Institutul National de Sanatate Publica s-a autosesizat pe 31 martie, in urma articolelor aparute in presa, si a solicitat Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti si DSP Bucuresti informatii privind existenta unui deces in cadrul unitatii sanitare. Abia asa s-a aflat de moartea pacientei de saptamana trecuta.