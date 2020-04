Alti 8 romani au murit in strainatate. Numarul total de decese in diaspora ajunge la 37

Alti opt romani infectati cu noul coronavirus au murit in strainatate: doi in Italia, cinci in Marea Britanie si unul in Suedia, a anuntat miercuri Grupul de Comunicare Strategica (GCS).

De la inceputul epidemiei de COVID-19 si pana la acest moment, 37 de cetateni romani aflati in strainatate au decedat: 11 in Italia, 7 in Franta, 11 in Marea Britanie, 6 in Spania, unul in Germania si unul in Suedia.

De asemenea, pana in prezent, 651 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu coronavirus in strainatate: 412 in Italia, 195 in Spania, 15 in Franta, 8 in Germania, 11 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in Indonezia si cate unul in Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia, Suedia si SUA.

In Romania, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 344 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, astfel ca bilantul ajunge la 4.761.

La ATI, in acest moment, sunt internati 162 de pacienti. Asta dupa ce ieri Grupul de Comunicare Strategica anunta ca la sectia de terapie intensiva se afla 274 de persoane.

Dintre persoanele confirmate pozitiv, 528 au fost declarate vindecate si externate, potrivit GCS. Totodata, avem si 209 decese.

ziare.com