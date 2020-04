29 de romani au murit de coronavirus in strainatate, cei mai multi in Italia

29 de cetateni romani infectati cu COVID-19 au murit in strainatate, a anuntat luni Grupul de Comunicare Strategica.

Cei mai multi – 9 – au murit in Italia.

“De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, 29 de cetateni romani aflati in strainatate, 9 in Italia, 7 in Franta, 6 in Marea Britanie, 6 in Spania si unul in Germania, au decedat”, conform GCS.

Totodata, creste numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus in randul concetatenilor aflati in afara tarii.

Astfel, pana acum, au fost confirmati 627 de romani infectati in diaspora. Cei mai multi – 400 – sunt in Italia, urmata de Spania cu 189 de cazuri.

“(…) pana in prezent, 627 cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 400 in Italia, 189 in Spania, 15 in Franta, 8 in Germania, 6 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in Indonezia si cate unul in Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia si SUA”, se mai arata in informarea GCS.