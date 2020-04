16% din persoanele depistate cu coronavirus în România sunt cadre medicale. O cincime din totalul infectatilor – români veniți din străinătate

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a făcut o analiză a cazurilor de coronavirus înregistrate în România până duminică, conform căreia 16% din persoanele depistate cu coronavirus erau din rândul personalului sanitar, ceea ce a dus la răspândirea virusului în comunitate, scrie G4Media. În același timp, cazurile de import (români sosiți din alte țări) reprezintă 21% și sunt în scădere accentuată, crescând în schimb numărul celor infectați care au fost în contact cu aceștia.



Concluziile analizei rapide a INSP asupra celor 1950 de cazuri de coronavirus înregistrate până în 29 martie sunt următoarele:

Scăderea abruptă a ponderii cazurilor de import în ultima săptămână

Scăderea ponderii cazurilor confirmate în grupele de vârstă 20-39 ani și creșterea ponderii în

grupele de vârstă 60-79 ani

Deși încă din săptămâna 9-15 martie s-au înregistrat o serie de cazuri confirmate in randul

personalului medical (in Bucuresti, Suceava si Hunedoara), modul de organizare a activitatii si

protectia personalului medical in unitatile sanitare nu s-a schimbat semnificativ, inregistrandu-se o crestere a cazurilor confirmate in randul personalului medical, aceasta crestere ducand la randul ei la cazuri de infectie in comunitate

În ultima saptamana focarele aparute in unitatile sanitare au generat un volum mai mare de

contacti apropiati ce necesita a fi identificati si monitorizati, acest lucru reflectandu-se in ponderea

foarte mare a cazurilor aflate inca in ancheta (39%).

Potrivit documentului, 47,5% din totalul cazurilor confirmate au fost înregistrate ca urmare a contactului apropiat cu persoane infectate sosite în România sau cu contacții acestora, iar numărul cazurilor de contact este în creștere în fiecare săptămână. Din totalul de 1.950 de cazuri confirmate in aceasta perioada, 420 au fost inregistrate la persoane care au revenit in Romania din strainatate, ponderea cazurilor de import pentru intreaga perioada analizata fiind de 21,5%. Cea mai frecventa tara de import a cazurilor ramane Italia, urmata de Spania, Marea Britanie, Franta si Germania.

G4Media