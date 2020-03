Sportul mondial e pus pe hold de coronavirus. Jucatorii Real Madrid in carantina

Pandemia de coronavirus afecteaza foarte mult si lumea sportului. Pana acum au fost anulate o multime de evenimente si este de asteptat ca in urmatoarea perioada sa fie luate si alte decizii similare.

In fotbal, pana acum s-au luat urmatoarele decizii:

Toate meciurile din prima liga de fotbal a Spaniei au fost suspendate cel putin pana la finalul lunii martie.

Jucatorii echipelor de fotbal si baschet de la Real Madrid intra in carantina dupa ce un sportiv, al carui nume nu este facut public, a fost depistat pozitiv cu coronavirus, anunta Marca.

Amanat Manchester City – Arsenal, din Premier League, dupa ce mai multi jucatori londonezi au intrat in carantina.

a fel LInter Milano – Getafe si FC Sevilla – AS Roma, din optimile de finala ale Europa League.

Finala Cupei Spaniei dintre Bilbao si Real Sociedad, programata pe 18 aprilie, a fost amanata.

Finala Cupei Ligii Frantei, dintre PSG si Lyon, programata pe 4 aprilie, a fost amanata.

In tenis, pana acum s-au amanat urmatoarele evenimente:

Turnenul de la Praga, programat sa inceapa la finalul lunii aprilie, a fost anulat.

Turneul de la Indian Wells, ce trebuia sa inceapa pe 9 martie cu faza calificarilor.

Toate meciurile din Fed Cup programate la mijlocul lunii aprilie.

Sky Sport anunta ca si turneul de la Miami a fost anulat, dar nu exista o confirmare oficiala.

Alte evenimente sportive amanate:

Toate meciurile de baschet masculin si feminin din Romania au fost suspendate pana la finalul lunii martie cel putin.

Meciul de rugby dintre Romania si Belgia, ce urma sa aiba loc sambata la Botosani, a fost amanat de Rugby Europe pentru o data necunoscuta.

Tot sezonul din NBA a fost amanat pana la o data ce urmeaza a fi stabilita

Cupa Mondiala la gimnastica nu va mai avea loc pana in luna iunie

Toate competitiile sportive din Argentina au fost anulate cel putin pana la 1 aprilie.

Campionatul Mondial de Patinaj, programat intre 16 si 22 martie la Montreal, a fost anulat.

Toate meciurile organizate de Federatia Internationala de Tenis de Masa au fost anulate.

