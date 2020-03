Ovidiu Hategan povesteste ce a patit dupa ce a arbitrat Valencia – Atalanta, meciul bomba epidemiologica pentru Italia si Spania

Arbitrul roman Ovidiu Hategan a declarat ca dupa ce a arbitrat partida Valencia – Atalanda, una dintre ultimele disputate inainte de suspendarea Ligii Campionilor, s-a speriat din cauza unui acces de tuse, dar a precizat ca a fost testat de coronavirus iar rezultatul a fost negativ, informeaza site-ului oficial al Federatiei Romane de Fotbal, citat de ziare.com.



Hategan sustine ca si colegii alaturi de care a oficiat partida, asistentii Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe si rezerva Sebastian Coltescu, sunt sanatosi.

“Suntem toti sanatosi, slava Domnului! Dintre toti, eu am fost singurul care am avut ceva simptome, in sensul ca am avut o tuse seaca. Nu ceva grav, in alte conditii poate nici nu as fi bagat de seama. Recunosc, m-am speriat putin avand in vedere si faptul ca sotia este insarcinata. Am facut testul si vineri mi-a venit rezultatul, este negativ. Am avut emotii, abia asteptam sa aflu rezultatul. Multumesc tuturor celor care s-au interesat de sanatatea noastra, am primit multe telefoane in aceasta perioada”, a afirmat Hategan.

“Este un moment dificil pentru toata lumea, dar va trece. Trebuie sa fim insa atenti si sa ne protejam, pe noi si pe cei apropiati noua. Vom avea timp sa facem totul, dar acum trebuie sa avem grija de sanatatea noastra si nimic mai mult. E tot ce conteaza. Sa fim responsabili si sa respectam masurile luate de autoritati”, a adaugat centralul.

La meciul Valencia – Atalanta, disputat la 10 martie in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor (scor 3-4), unul dintre ultimele disputate inainte de intreruperea competitiilor din cauza pandemiei Covid-19, centralul Ovidiu Hategan a fost ajutat de Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe la cele doua linii, iar Sebastian Coltescu a fost al patrulea oficial. La revenirea in tara toti cei patru arbitri au fost nevoiti sa intre in izolare la domiciliu pentru 14 zile.