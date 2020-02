Halep isi ia magistral revansa cu Sabalenka si merge in semifinale la Dubai

Simona Halep s-a calificat, joi seara, in semifinalele turneului de la Dubai, dupa ce-a invins-o in sferturile de finala pe Aryna Sabalenka.

Tenismena noastra s-a impus in trei seturi, scor 3-6, 6-2, 6-2, si si-a luat revansa, astfel, pentru infrangerea suferita in fata jucatoarei din Belarus la turneul de la Adelaide, de la inceputul anului.

Ca si-n turul precedent, Simona a avut nevoie de un set pentru a intra in joc si a-si regla loviturile.

Astfel, primul set a mers in contul bielorusei, care a avut nevoie de doar 26 de minute pentru a si-l adjudeca cu 6-3.

Dupa o interventie inspirata a antrenorului Artemon Apostu-Efremov, jocul Simonei a devenit mult mai solid, iar tenismena noastra a controlat fara mari problemele setul doi.

Acelasi scenariu s-a repetat si in setul trei, iar Simona a intrat in posesia biletului pentru semifinale.

198.830 de dolari e recompensa financiara pentru prezenta in semifinalele turneului din Emiratele Arabe Unite.

In semifinala programata maine, nu mai devreme de ora 17:00 – ora Romaniei, ocupanta locului 2 in ierarhia WTA o va intalni pe americanca Jennifer Brady (locul 52 WTA), ajunsa pe tabloul principal de la Dubai dupa ce-a trecut de calificari si pe Halep a invins-o in primul tur la Australian Open.

ziare.com