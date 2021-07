FATĂ DE AUR, BĂIEȚI DE ARGINT

Canotoarea suceveană Ancuța Bodnar a adus României primul titlu olimpic la Tokyo. Ancuța a câștigat medalia de aur în proba feminină de dublu vâsle, alături de botoșăneanca Simona Radiș. “Mi-am îndeplinit visul olimpic la Tokyo. I-am făcut mândri pe toți cei de acasă și suntem foarte fericite de acest lucru”, a declarat canotoarea originară din Vatra Moldoviței. Cele două românce au doborât și recordul olimpic în cursa de miercuri dimineață. Mihăiță Țigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu și Cosmin Pascari au cucerit argintul în proba masculină de patru rame. Joi dimineață, România a cucerit medaliile de argint în proba de dublu rame masculin prin sucevenii Marius Cozmiuc şi Ciprian Tudosă.

Canotoarea suceveană Ancuța Bodnar (22 de ani), sportivă născută la Vatra Moldoviței, a cucerit, miercuri dimineață, prima medalie pentru România la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la canotaj, în proba feminină de dublu vâsle, acolo unde a concurat alături de botoșăneanca Simona Radiș.

Cele două românce, la prima lor participare olimpică, sunt duble campioane europene în această probă (Poznan 2020, Varese 2021).

Medaliile de argint au fost câștigate de Noua Zeelandă (Brooke Donoghue, Hannah Osborne), în 6 min 44 sec 82/100, iar bronzul a revenit olandezelor Roos de Jong și Lisa Scheenaard, cronometrate în 6 min 45 sec 73/100.

Inițial finala era programată marți, dar cursele au fost amânate cu o zi din cauza condițiile potrivnice.

Bodnar: “I-am făcut mândri pe toți de acasă și suntem foarte fericite”

Canotoarea suceveană Ancuța Bodnar a declarat după cursă că este fericită pentru că i-a făcut mândri pe toți cei de acasă de performanța lor.

”A fost o cursă grea, dar foarte frumoasă. Am plecat motivate și am reușit să aducem medalia mult visată, mi-am îndeplinit visul olimpic aici. I-am făcut mândri pe toți cei de acasă și suntem foarte fericite de acest lucru. Am bătut și recordul olimpic, nu ne-am așteptat, dar ne doream asta. Dar ne-a ajutat și vremea, chiar dacă au fost valuri, am avut vânt ajutător, dar a fost bine. Din 2019 am intrat în barca de dublu vâsle și de atunci am rămas în aceeași formulă. Au fost doi ani de muncă continuă, fără pauză, fără vacanțe. Am muncit mereu pentru același vis. Chiar dacă Olimpiada s-a amânat cu un an, noi am continuat să ne pregătim și să muncim. Ne-am antrenat singure acasă în timpul pandemiei și parcă eram unite prin același lucru. Am dat ce am avut mai bun noi azi ca să împlinim munca acestor ani”, a declarat sportiva originară din Vatra Moldoviței.

Bodnar și Radiș, vicecampioane mondiale (2019, Linz), au condus cursa de la un capăt la altul, câștigând cu timpul de 6 min 41 sec 03/100, stabilind și cel mai bun timp olimpic. Precedenta performanță aparținea Marii Britanii (6:44.33) și fusese stabilită în 2012, la Londra.

Bodnar, 22 de ani, a adăugat că pe podium a fost încercată de o multitudine de sentimente: ”Pe podium am simțit fericire, mândrie, bucurie, recunoștință, mulțumire. I-am făcut mândri pe toți. Eram atât de fericită, parcă nu îmi venea să cred că am medalia, dar a meritat totul”.

Radiș: “Această medalie este minunată, încă nu realizez ce s-a întâmplat”

Simona Radiș, prima campioană olimpică a României la Tokyo, alături de Ancuța Bodnar, în proba de dublu vâsle din concursul olimpic de canotaj, s-a bucurat nespus de cucerirea medaliei de aur și a declarat că are timp până când va realiza ce performanță extraordinară a reușit.

”Simt fericire și eliberare, pentru că au fost doi ani de zile în care am muncit enorm de mult și am reușit să aducem acest rezultat mult dorit de noi și de toată lumea. Această medalie este minunată, încă nu realizez ce s-a întâmplat, cred că mai am nevoie de câteva ore ca să îmi dau seama că da, noi am luat medalia de aur și mergem acasă cu ea. Suntem fericite”, a declarat Simona Radiș după festivitatea de premiere de la Sea Forest Waterway.

Noua campioană olimpică a descris cum s-a desfășurat cursa care a consacrat barca de dublu vâsle în istoria canotajului românesc și a sportului românesc.

”A fost o cursă foarte grea, condițiile au fost destul de dificile, dar am reușit să gestionăm bine toată situația. Pe lângă faptul că am luat medalia de aur, am reușit să batem și recordul olimpic, care este încă un motiv de bucurie pentru noi. Pornim cu încredere de acum încolo, pentru că drumul nostru este abia la început. Vom crește mai frumos decât am făcut-o până acum. Suntem puternice, dar vom deveni și mai puternice” a spus Simona Radiș.

Botoșăneanca a dezvăluit cum s-a încurajat înainte de cursă cu Ancuța Bodnar, pentru a alunga gândurile negative dinaintea unei curse pe care româncele au dominat-o cap-coadă: ”Înainte de cursă, am vorbit una cu cealaltă, adevărul este că am avut emoții, pentru că în subconștient mereu apar gânduri mai negative, chiar dacă nu ar trebui. Am avut tăria să le gestionăm bine, am vorbit cu Ancuța și am spus să dăm până la finiș o lovitură în plus. Mereu împreună orice s-ar întâmpla. Pentru că asta facem mereu și o facem bine”.

Victoria canotoarelor Radiș și Bodnar a stârnit o mare bucurie în țară și telefoanele celor două campioane olimpice au fost asaltate cu mesaje și felicitări: ”Cred că mulți români s-au trezit de dimineață, pentru că am primit o grămadă de mesaje și chiar și acum telefonul meu și al Ancuței bubuie de mesaje. Sunt foarte mulți oameni alături de noi și nu putem decât să le mulțumim. Pentru că acest lucru chiar contează, simțim energia pozitivă și primim încredere prin aceste încurajări. Chiar înainte de ora 03:00, mulți s-au trezit, pentru că primeam deja mesaje, deci ei au trăit cu sufletul”.

Echipajul de patru rame, format exclusiv din suceveni, a cucerit argintul

România a cucerit medaliile de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo, miercuri, în proba masculină de patru rame, prin patru suceveni: Mihăiță Țigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu și Cosmin Pascari.

Australia (Alexander Purnell, Spencer Turrin, Jack Hargreaves, Alexander Hill) s-a impus cu timpul de 5 min 42 sec 76/100, stabilind cel mai bun timp olimpic, întrerupând seria Marii Britanii, care ratează în premieră aurul olimpic după 20 de ani.

Tricolorii au încheiat în 5 min 43 sec 13/100, sosind la 37/100 de campionii olimpici. Cei patru componenți ai bărcii României sunt vicecampioni europeni la Varese, anul acesta, și vicecampioni mondiali la Linz, în 2019. Țigănescu, Berariu și Pascari sunt și campioni europeni în 2018, la Glasgow.

Bronzul a revenit Italiei (Matteo Castaldo, Marco di Costanzo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino), în 5 min 43 sec 60/100.

Britanicii Oliver Cook, Matthew Rossiter, Rory Gibbs și Sholto Carnegie, care pe finalul cursei au deviat de la direcție, fiind la un moment dat aproape de coliziunea cu echipajul italian, s-au clasat pe locul patru (5:45.78).

La dublu vâsle masculin, suceveanul Ioan Prundeanu și Marian Enache s-au clasat pe locul al treilea în Finala B (6:16.86), încheind pe locul nouă în clasamentul general.

Pe nouă au încheiat și fetele de la patru rame, Mădălina Hegheș, Elena Logofătu, Cristina Popescu, Roxana Anghel, după ce s-au clasat pe locul al treilea în Finala B (6:35.12).

Marius Cozmiuc şi Ciprian Tudosă, argint în proba de dublu rame masculin

Joi dimineață, România a cucerit medaliile de argint în proba de dublu rame masculin, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, prin sucevenii Marius Cozmiuc şi Ciprian Tudosă.



Românii au fost cronometraţi cu timpul de 6 min 16 sec 58/100, fiind devansaţi de fraţii croaţi Martin şi Valent Sinkovic, 6 min 15 sec 29/100, care au condus cursa de la un capăt la altul. Croaţii, campioni olimpici în 2016 la dublu vâsle, au două titluri mondiale la dublu rame, în 2018 şi 2019.

Cozmiuc şi Tudosă au început mai slab cursa şi la 500 de metri erau pe ultimul loc, după care au început treptat-treptat să avanseze, au ajuns pe locul al treilea, iar la ultimele două puncte de control se aflau pe locul secund.

De remarcat că românii au reuşit în semifinale cel mai bun timp al probei la Tokyo, 6 min 13 sec 51/100.

Medaliile de bronz au revenit danezilor Frederic Vystavel şi Joachim Sutton (6:19.88).

Cozmiuc şi Tudosă sunt vicecampioni mondiali în 2018 la Plovdiv şi campioni europeni la Poznan, în 2020.

România a obţinut astfel a patra medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi a treia la canotaj, una de aur (dublu vâsle feminin – Ancuţa Bondar, Simona Radiş) şi trei de argint (Ana-Maria Popescu – spadă feminin, Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi Cosmin Pascari – patru rame masculin, Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosă – dublu rame masculin). România are acum un bilanţ olimpic de 20 de medalii de aur, 12 de argint şi 9 de bronz.

România nu mai luase o medalie olimpică în această probă din 1988, când Dănuţ Dobre şi Dragoş Neagu câştigau argintul la Seul. Singurul titlu olimpic la dublu rame masculin a fost obţinut în 1984, la Los Angeles, de Petru Iosub şi Valer Toma.

Clasament final

1. Croaţia (Martin Sinkovic, Valent Sinkovic) 6:15.29

2. România (Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosa) 6:16.58

3. Danemarca (Frederic Vystavel, Joachim Sutton) 6:19.88

4. Canada (Kai Langerfeld, Conlin McCabe) 6:20.43

5. Serbia (Martin Mackovic, Milos Vasic) 6:22.34

6. Spania (Jaime Canalejo Pazos, Javier Garcia Ordonez) 6:25.25.

Cozmiuc și Beleagă,locul 6 la dub lu vâsle feminin – categorie uşoară

Româncele Ionela Cozmiuc şi Gianina Beleagă au ocupat locul şase în finala probei de dublu vâsle feminin – categorie uşoară, joi, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dublele campioane mondiale (2017, 2018) nu au reuşit să menţină ritmul în cursă şi nu au intrat în lupta pentru medalii. Ionela Cozmiuc şi Gianina Beleagă au ocupat locul 8 la Jocurile Olimpice de la Rio în această probă.

Cursa a avut un final foarte strâns, primele patru echipaje sosind în decurs de o jumătate de secundă.

Clasamentul final al probei de dublu vâsle feminin – categorie uşoară

1. Italia 6:47.54

2. Franţa 6:47.68

3. Olanda 6:48.03

4. Marea Britanie 6:48.04

5. SUA 6:48.54

6. România 6:49.40.

(Dănuț CHIDOVEȚ)