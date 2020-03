Dorin Goian și Daniel Bălan deplâng moartea fostului lor coechipier Martin Tudor

Fostul portar al Stelei a decedat luni, la vârsta de 43 ani. Tudor a împărțit același vestiar cu sucevenii Goian și Bălan în sezonul 2004/2005, când gruparea din Ghencea a ieșit campioană

Fostul portar Martin Tudor, campion național de două ori cu Steaua București, a decedat luni, la vârstă de 43 de ani, în urma unui infarct, a anunțat Federația Română de Fotbal.

Vestea a venit ca un șoc pentru sucevenii Dorin Goian și Daniel Bălan, coechipieri cu Martin Tudor la Steaua la mijlocul anilor 2000.

“Este o veste șocantă. Îmi pare nespus de rău. Martin Tudor a fost un profesionist desăvârșit, un jucător care atunci când intra pe poarta stadionului nu ieșea prea mult în evidență. A fost un jucător emblematic pentru Steaua București, ținând cont de performanțele pe care le-a făcut acolo. Dumnezeu să-l odihnească”, a spus Dorin Goian, care a cucerit alături de Steaua și Tudor titlul de campion în sezonul 2004/2005.

“Nu-mi vine să cred. N-am cuvinte. Am jucat doar două sezoane împreună, dar am rămas prieteni. Vorbeam cu el la telefon o dată la patru-cinci zile. A fost un jucător mare, dar de multe ori viața este nedreaptă. Din pacăte, am vorbit și cu foștii mei colegi de la Steaua și nu cred că putem ajunge la înmormântare la Satu Mare, mai ales cu restricțiile din ultima perioada. Dumnezeu să-l ierte”, a spus Daniel Bălan, actualmente antrenor la Bucovina Rădăuți.

Martin Tudor a jucat de-a lungul carierei la Jiul Petroșani (1996/1997), Olimpia Satu Mare (1997-1999), Steaua București (1999-2005), CFR Cluj (2005-2007) și Universitatea Cluj (2007/2008).

A adunat 184 de meciuri în prima ligă și două titluri de campion, ambele cucerite cu Steaua București, în 2001 și 2005. (Dănuț CHIDOVEȚ)