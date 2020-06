Dinamo, invinsa de Sepsi cu 1-3, e tot mai aproape de retrogradare

Dinamo ramane penultima in Liga 1, dupa infrangerea in fata lui Sepsi, 0-3, in Stefan cel Mare, si este aproape de retrogradare.

Safranko, Vasvari si Florin Stefan au inscris pentru echipa din Sf. Gheorghe. Alb-rosii a ratat un penalty, in prima repriza, prin Perovic.

Echipa din Stefan cel Mare are insa doua meciuri restanta de jucat, cu Chindia si FC Hermanstadt.

Dinamo: Piscitelli – Kostrna, Puljic, R. Grigore, Sin – Mrzljak, I. Filip – Mihaiu, Fabbrini, Sorescu – Perovic

Antrenor: Adrian Mihalcea

Sepsi: Niczuly – Dimitrov, Bouhenna, Tincu, Fl. Stefan – Vasvari, L. Kovacs – Carnat, I. Fulop, Stefanescu – Safranko

Antrenor: Leo Grozavu.

Cu victoria din Stefan cel Mare, echipa lui Leo Grozavu a ajuns pe locul 8 in playout, cu 23 de puncte.

“In primul rand ma bucur pentru victorie, pentru baieti. Toata umea ne canta prohodul. Fotbalul se joaca pe goluri. Am demonstrat ca nu suntem o echipa in genunchi, am profitat si de problemele lui Dinamo. Imi pare rau pentru faptul ca am consumat multa energie. A fost o partida cu mult consum, si fizic si mental. Nu mai vreau sa vorbesc de arbitraj. Mi-ar parea rau ca Dinamo sa retrogradeze, e un club mare. Toti cei implicati sa realizeze ca sunt un moment greu, sa se responsabilizeze si sa duca Dinamo unde ii este locul”, a spus antrenorul lui Sepsi la Digisport.

Dinamovistii i-au stricat debutul lui Mihalcea. Ajuns in Stefan cel Mare in martie, Mihalcea a jucat primul meci ca antrenor la Dinamo luna aceasta din cauza pandemiei de Covid 19.

“Cred ca este vorba de blestem. Am stat sase zile in casa, ne-am antrenat putin. Sper sa spalam rusinea in meciul cu FCSB, din Cupa Romaniei. O sa indreptam toate lucrurile pe care nu le-am facut bine. Suporterii fac un lucru minunat, sunt alaturi de noi”, a declarat Vali Lazar.

“Este o infrangere dureroasa. Dupa pauza, am parut o echipa dezorganizata. Cu putin noroc cred ca puteam sa scoteam un rezultat bun. Vrem sa jucam finala Cupei, este un obiectiv al nostru. Vom merge pe ambele fronturi. A fost o partida care ne va da de gandit pe viitor”, a spus Mihalcea la Digisport.

