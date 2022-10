Darren Cahill, postare emoționantă de susținere a Simonei Halep: Nu există vreo şansă să fi luat premeditat o substanţă interzisă. Nicio şansă! Zero!

Darren Cahill și Simona Halep au petrecut șase ani împreună în circuitul WTA, iar australianul rămâne unul dintre cei mai importanți oameni din viața fostei lidere mondiale. După ce românca a fost suspendată provizoriu fiind testată pozitiv cu roxadustat, tehnicianul a postat pe Instragram un mesaj emoționant, prin care și-a arătat susținerea față de aceasta.

Antrenorul în vârstă de 57 de ani a afirmat că Simona nu ar fi folosit niciodată o substanță interzisă în mod intenționat și a spus că onestitatea este cea mai mare slăbiciune a acesteia.

„Cu toate că nu mai sunt antrenorul Simonei, vreau să vorbesc clar despre persoana şi atletul alături de care am lucrat 6 ani. În primul rând şi cel mai important, nu există vreo şansă ca Halep să fi luat premeditat o substanţă de pe lista interzisă. Nicio şansă! Zero!

Ea e o sportivă stresată de fiecare prescripţie pe care i-o dădea un medic, era foarte atentă şi la suplimentele pe care le lua. Simona se ghida mereu după mottoul: ‘Hai să verificăm de două ori, de trei ori chiar, pentru a fi siguri că nu e pe lista interzisă. Dacă nu suntem complet siguri de ceva, nu riscăm’.

Amândoi am crezut în sistemul de testare ITIA şi am discutat deseori despre faptul că era chemată să dea probe foarte des, atât în turnee cât şi în afara lor, la întâmplare. A făcut-o mereu fără să se plângă, convinsă că și ceilalți sunt testați la fel de des. Pentru ea era foarte important să ştie că e în competiție cu jucătoare curate.

Integritatea Simonei este ireproșabilă, își respectă semenii, iubește jocul și are mereu picioarele pe pământ, ca o campioană umilă și abordabilă. Am stat cu mândrie alături de ea şi am urmărit cum s-a maturizat, oferind compasiune ​​altora. Nu vorbesc despre lucrurile pe care lumea tenisului le poate vedea, vorbesc despre bunătatea și grija pe care foarte puțini sunt norocoși să le experimenteze. Genul de acțiuni care se fac pentru dragoste și nu pentru publicitate.

Onestitatea a fost întotdeauna cea mai mare putere și cea mai mare slăbiciune a ei. Am râs adesea pe marginea faptului că ea nu poate acționa și nu poate spune o mică minciună. Pune-i o întrebare într-o conferință de presă și ea va da un răspuns sincer. Ea e întotdeauna naturală, vrea ca lumea să o vadă așa cum e, la bine și la rău. Aceasta este Simo. Și-a construit o carieră și o moștenire uimitoare făcând lucrurile pe calea grea. Calea cea bună.

Procesul corespunzător va urma acum pentru a dezvălui răspunsuri la multe întrebări. După cum spunea Simona, cel mai greu meci din viața ei începe acum. Eu cred în ea. Întotdeauna am avut încredere în ea și pot spune sincer că niciodată nu am crezut în ea mai mult decât acum, în această problemă în particular. Sunt alături de Simo”, a postat Darren Cahill pe contul personal de Instagram.