Curg mesajele din lumea tenisului după retragerea neașteptată a lui Ash Barty. Halep: „Sunt în lacrimi, știi?”

Numărul 1 WTA Ashleigh Barty, 25 de ani, posesoarea a trei trofee de Grand Slam pe trei suprafețe diferite, a lăsat lumea tenisului mută de uimire când și-a anunțat retragerea. La scurt timp după anunț, colegele din circuit i-au scris mesaje. Simona Halep se numără printre ele, dar și Serena, Petra Kvitova, Elina Svitolina, precum și antrenorul australian Darren Cahill și britanicul Andy Murray.

„Ash, ce pot să spun, sunt în lacrimi, știi? Prietenă dragă, îmi vei lipsi în circuit. Erai diferită și specială și am împărtășit momente minunate. Ce urmează pentru tine? Titlu de Grand Slam la golf? Să fii fericită și să te bucuri de viață la maximum”, i-a scris Simona Halep lui Ash.

Serena Williams (40 de ani) se declară uimită de decizia lui Barty, Serena precizând că a rămas „fără cuvinte”. „Sincer, un pic rămasă fără cuvinte. Îţi mulţumesc că ai inspirat nu numai tinerele din Australia, ci şi pe cele din întreaga lume. Îţi mulţumesc că ai arătat că bunătatea învinge. Mulţumesc, Ash Barty” – Serena Williams.

„Ash, nu am cuvinte… de fapt, îţi arăţi adevărata clasă părăsind tenisul în acest mod frumos. Sunt atât de fericită că am putut să împart terenul cu tine! Tenisul nu va mai fi niciodată la fel fără tine. Te admir ca jucătoare şi ca persoană, îţi doresc numai bine” – Petra Kvitova.

„Nimic altceva decât RESPECT pentru tine, @ashbarty!!! Toate cele bune după retragere şi felicitări pentru cariera ta distinsă!” – Elina Svitolina Monfils.

„O jucătoare de tenis incredibilă, dar mai important unul dintre cei mai drăguţi oameni din turneu. Felicitări, @ashbarty, pentru o carieră uimitoare şi mult noroc cu ceea ce urmează!” – Madison Keys.

„Ce legendă! O inspiraţie incredibilă pe teren şi în afara terenului. Una dintre cele mai bune fiinţe pe care le-am întâlnit vreodată. Numărul nostru 1! Mult noroc!” – Shelby Rogers.

„Un model incredibil pentru atât de mulţi, nu numai în sportul nostru, şi ea şi-a desfăşurat întotdeauna cariera în felul ei special. Bravo, Ash. O adevărată legendă australiană” – Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep.

„Fericit pentru @ashbarty, devastat pentru tenis. Ce jucătoare” – Andy Murray.

„Atat de mult respect pentru tine Ash! Toată cariera ta ai realizat-o în felul tău! Ţi-ai urmărit mereu inima şi sper să faci asta în continuare!! Bucură-te de golf, de planificarea nunţii, de a fi acasă, de a fi alături de familie şi de câini, de o cafea australiană bună în fiecare zi şi de multe alte lucruri!!!„ – Daria Saville, fostă Gavrilova.

„Felicitări pentru o carieră incredibilă, Ash. A fost un privilegiu să împart terenul cu tine. Îţi doresc toate cele bune în următorul capitol, @ashbarty. Ne vei lipsi” – Karolina Pliskova.

Născută pe 24 aprilie 1996, la Ipswich, Australia, Ashleigh Barty este lidera ierarhiei WTA. A câștigat 15 titluri în carieră, trei dintre acestea fiind de Grand Slam (Roland Garros 2019, Wimbledon 2021, Australian Open 2022).

A adunat doar din premiile din tenis $23.829.071, iar de-a lungul carierei a avut 305 victorii și 102 înfrângeri.

Ultimul meci disputat în carieră a fost finala de la Australian Open, meci pe care l-a câștigat în fața jucătoarei Danielle Collins, scor 6-3, 7-6(2).

Ash, what can I say, you know I have tears right? My friend, I will miss you on tour. You were different, and special, and we shared some amazing moments. What’s next for you? Grand Slam champion in golf?! Be happy and enjoy your life to the max xo Simo@ashbarty pic.twitter.com/WbX7kXnJ1l

— Simona Halep (@Simona_Halep) March 23, 2022