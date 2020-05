Competitiile sportive, interzise si dupa 15 mai. Sportivii isi pot relua cantonamentele

Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, la Palatul Cotroceni, că după terminarea stării de urgență (15 mai), pentru sportivi s-au luat următoarele decizii:

„Pentru sportivi avem doua situatii:

Profesionistii isi pot relua cantonamentele in conditii speciale de igiena si verificari medicale. Insa competitile sportive in aceasta prima etapa nu vor incepe, nu vor fi reluate acum.

Pentru sportivii amatori este posibil sa-si reia activitatea doar acolo unde se face sport individual, inclusiv daca se foloseste o baza sportiva, dar numai in aer liber. Deci pentru amator e posibil sa-si reia activitatea doar la sport individual si doar in aer liber si daca se foloseste o baza sportiva, accesul in vestiar insa nu este permis”.