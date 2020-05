Studiu: Pacientii nu mai sunt contagiosi dupa 11 zile de la infectarea cu coronavirus 

Un studiu realizat in Singapore arata ca pacientii nu mai transmit virusul dupa 11 zile de cand au fost infectati cu COVID-19. Cercetarea arata ca un test pozitiv nu inseamna prezenta virusului viu si a posibilitatii de a-l transmite mai departe.

In Romania pacientii cu COVID-19 pot sta in spital saptamani la rand pana sa le iasa testul negativ, de doua ori in decurs de o zi. In lume insa acest mod de a proceda cu pacientii s-ar putea schimba curand.

Un studiu al specialistilor in boli infectioase din Singapore arata ca pacientii nu mai sunt contagiosi dupa 11 zile de cand s-au imbolnavit, char daca unii dintre ei au rezultat pozitiv la test, transmite Bloomberg.

Un test pozitiv nu este echivalent cu prezenta virusului viu si a infectiozitatii, sustin specialistii de la Centrul National de Boli Infectioase si Academia de Medicina din Singapore. Si asta pentru ca, dupa 11 zile de boala, virusul nu a putut fi izolat si cultivat in laborator, pentru studiu.

Studiul este bazat pe observatiile stranse de medici pe 73 de pacienti.

Datele stranse de infectionisti vor influenta astfel modul in care vor fi externati pacientii din spitale. Criteriile actuale luate in calcul, asa cum se intampla si in Romania, se bazeaza pe rezultatul negativ al testelor, nu pe gradul de infectiozitate.

Autoritatile din Singapore spun ca ar putea lua in calcul aceste noi informatii atunci cand vine vorba despre modul in care se face planul de management clinic al pacientului.

ziare.com