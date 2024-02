Şefa CNAS: Vrem sau nu vrem să recunoaștem, suntem în epidemie de rujeolă; soluția rămâne vaccinarea

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Valeria Herdea, a subliniat, joi, că prevenția, în special cea prin vaccinare, salvează vieți, menționând, referitor la creșterea numărului de cazuri de rujeolă, că imunizarea pentru această afecțiune se poate face gratuit.

“Prevenția poate să salveze starea de sănătate a populației, poate reduce morbiditatea și, nu în ultimul rând, reduce mortalitatea. (…) Suntem într-un episod în care vrem sau nu vrem să recunoaștem suntem în epidemie de rujeolă. Nu vrem să pierdem vieți omenești, soluția rămâne să ne vaccinăm. Avem vaccin, avem acces liber, este gratuit, avem o strategie națională de sănătate care permite vaccinarea mai multor grupuri populaționale. (…) Din punctul meu de vedere, accesul la un program național de vaccinare extins inclusiv pe parcursul vieții este un mare câștig”, a explicat președintele CNAS, la o dezbatere organizată de DC News Media Group.

În opinia sa, cel mai important lucru este “să previi” și nu să “ajungi să tratezi”.

Herdea a afirmat că vaccinarea a dovedit că salvează vieți așa cum nicio altă intervenție nu a reușit în ultimii 200 de ani.

“Întotdeauna am spus că țările bogate investesc în prevenție, iar țările sărace în tratament. Esențial pentru noi este transmiterea mesajului că boala poate fi prevenită în special prin vaccinare. Vaccinarea a dovedit că salvează vieți așa cum nicio altă intervenție nu a reușit în ultimii 200 de ani. (…) Vaccinul reprezintă printre primele zece descoperiri în domeniul sănătății preventive. Pentru noi, înțelegerea conceptului de prevenție este strâns legată de cea de sănătate. (…) La nivelul țării noastre, activitatea de prevenție reprezintă o treime din activitatea medicului de familie”, a mai arătat președintele CNAS.

La rândul său, președintele Coaliției Pacienților cu Afecțiuni Cronice, Radu Gănescu, a subliniat importanța prevenției.

“Ştim cu toți că a preveni este mult mai sigur și mai eficient și chiar mai puțin costisitor decât a trata sau a trăi o viață cu anumită patologie. (…) Încercăm să venim cu o informare cât mai corectă și cu o educare cât mai corectă a populației despre ce înseamnă partea de prevenție. (…) În momentul în are vorbim de vaccinare și vorbim despre prevenție nu ne gândim numai la persoana în sine. (…) Ar trebuie să mă gândesc și la cei din jurul meu, ar trebui să mă gândesc și la cât de mult afectează familia în momentul în care eu sunt o persoană bolnavă și nu pot avea grijă de ei, fie că sunt aparținător, fie că am în grijă alți membri ai familie. Sau ce înseamnă o persoană sănătoasă care se îmbolnăvește și transmite această infecție către persoanele în vârstă care sunt la risc, către copii”, a explicat el. (Agerpres)