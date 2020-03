Zborurile catre si dinspre Franta si Germania se suspenda de pe toate aeroporturile din Romania, incepand de miercuri

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca incepand de miercuri “se suspenda zborurile catre si dinspre Franta si Germania catre Romania”.

“Masura se aplica de maine, ora 23.00”, a anuntat ministrul de Interne, masura fiind cuprinsa in ordonanta militara care va fi publicata in Monitorul Oficial si va intra miercuri in vigoare.

In acest moment, conform statisticilor internationale, Germania si Franta se afla intre primele locului ale clasamentului din punct de vedere al numarului de imbolnaviri:

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat, marti seara, noile restrictii pentru populatie, prevazute in ordonanta militara 3, in contextul crizei de coronavirus.

Astfel, incepand de miercuri, ora 12.00, sunt interzise deplasarile de la domiciliu, cu cateva exceptii.

In ceea ce priveste persoanele cu varsta peste 65 de ani, ministrul de Interne a anuntat ca acestea au voie sa iasa din casa doar intre orele 11.00-13.00 si doar in aceleasi scopuri prevazute pentru celelalte persoane.

Toti cei care parasesc domiciliul trebuie sa prezinte, dupa caz, o adeverinta de la angajator sau o declaratie pe proprie raspundere. Marcel Vela a precizat ca politia va accepta adeverinte fara stampila, iar acestea pot fi prezentate si prin intermediul telefonului sau tabletei.