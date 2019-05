Viorica Dăncilă a discutat cu Președintele Iohannis soarta Guvernului, dar refuza sa-i demita pe Melescanu si Carmen Dan

Premierul Viorica Dăncilă a mers joi la palatul Cotroceni, la discuții cu Președintele Iohannis, au declarat pentru Digi24.ro surse oficiale. Subiectul discuțiilor este soarta Guvernului, în contextul în care PNL a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură, iar PSD a decis să trimită la Președinție trei nominalizări pentru posturile vacante de miniștri. Totodată, Președintele i-a cerut premierului Dăncilă să îi demită pe miniștrii Meleșcanu și Carmen Dan.

Viorica Dăncilă a declarat miercuri seara, pentru Digi24.ro, că nu a cerut demisia celor doi miniștri, deși Președintele Iohannis i-a solicitat public acest lucru.

Administratia Prezidentiala a confirmat intalnirea pe care Presedintele Romaniei a avut-o astazi, la Palatul Cotroceni, cu Prim-ministrul Viorica Dancila. Cei doi au discutat despre rezultatele referendumului si situatia guvernarii, discutiile fiind necesare in urma schimbarilor atat de profunde care s-au produs in ultimele zile in urma scrutinului din 26 mai.

Ministrul de interne, Carmen Dan, refuză să-și dea demisia, considerând că acest gest este nejustificat. Ministrul a prezentat într-o declarație de presă, miercuri seara, argumente prin care neagă orice responsabilitate pentru organizarea defectuoasă a votului la alegerile europarlamentare 2019 și referendumul pe justiție.

Ana Birchall este nominalizată pentru portofoliul Justiției, Roxana Mânzatu pentru Fonduri Europene și Titus Corlățean pentru postul de vicepremier pe relația cu partenerii strategici. Președintele Klaus Iohannis a dat de înțeles că refuză nominalizarea lui Corlățean.