Verdictul in cazul lui Dragnea va fi dat pe 27 mai

Liviu Dragnea afla, pe 27 mai, odata cu rezultatul alegerilor europarlamentare si al referendumului pentru justitie, sentinta definitiva in dosarul in care este acuzat ca a angajat secretare PSD la Protectia Copilului din Teleorman, fara ca acestea sa lucreze cu adevarat pentru institutia respectiva in cei 8 ani si jumatate in care au incasat lunar salariul.

Verdictul magistratilor va fi dat inainte de termenul de 5 iunie, la care CCR e asteptata, dupa 4 amanari, sa dea o decizie in cazul completurilor specializate. Dragnea a contestat sentinta din prima instanta, de 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, pe motiv ca nu a fost data de un complet specializat pe fapte de coruptie.

Orice va decide CCR nu va afecta sentinta ICCJ, ci doar ii va oferi posibilitatea liderului PSD, in cazul in care doreste, sa depuna o contestatie in anulare.

Dragnea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte iar avocatii sai si ai celorlalti inculpati au facut numeroase cereri pentru a mai amana finalul procesului, insa toate au fost respinse de magistrati. Avocatii au cerut apoi achitarea, pe motive ce au variat de la acela ca faptele nu au existat in baza noilor legi modificate sau au beneficiat de o prescriere “speciala”, pana la acela ca s-a declarat ca Dragnea ar fi fost Dumnezeu in Teleorman, si se poate demonstra usor ca nu e vreo zeitate.

De cealalta parte, DNA a schimbat procurorul de caz, dosarul fiind preluat de Elena Grecu, magistrat cu experienta, care a candidat si pentru sefia DNA, fiind respinsa de Tudorel Toader. Grecu a schimbat strategia, astfel incat procesul sa nu mai fie prelungit si sa se finalizeze astazi. Totodata, ea a cerut pedepse mai aspre pentru toti inculpatii in dosar, in special pentru Liviu Dragnea.

Sala de judecata a fost arhiplina, cu inculpati, avocati, jurnalisti si jandarmi laolalta. In prima parte a zilei, prin ferestrele salii de judecata au rasunat din cand in cand scandarile protestatarilor stransi in fata sediului ICCJ. Mai multi sustinatori venisera pentru Dragnea din Teleorman, dar cand au vazut ca seful PSD nu participa, au inceput sa plece.

In jurul pranzului, jandarmii au evacuat de pe troturarele din zona ambele tabere, dupa ce, anterior, ii amenintasera pe contestararii lui Dragnea ca vor fi sanctionati. Motivul? Bannerul lor pe care scria “Insist pentru statul de drept” instiga la violenta.

In ultimul cuvant, inculpatii au cerut toti clementa instantei, unii chiar in lacrimi, sustinand ca acest dosar le-a distrus vietile. Niciunul dintre toti cei care ani de zile au lucrat la Protectia Copilului nu au mentionat adevaratele victime: cei pe care s-au angajat sa-i protejeze.

