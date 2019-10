Un avion a aterizat de urgenta: Oameni lesinati la bord din cauza unei scurgeri toxice

Un avion care zbura de de la Londra spre orasul american Philadelphia a fost fortat sa aterizeze de urgenta pe aeroportul din Dublin, dupa o deversare chimica, pentru care unii pasageri si membri ai echipajului au avut nevoie de asistenta medicala.

Zborul American Airlines AA729 s-a intors din drum, dupa ce trecuse de sud-vestul Irlandei, transmite Irish Mirror.

Echipajele medicale i-au intampinat pe aeroport pe cei aflati la bord pentru a le oferi ajutor de specialitate.

Katie Phillips, un pasager aflat la bordul aeronavei, a relatat pe Twitter: “Bine, deci nu s-a intamplat cum era planificat. O deversare chimica a provocat imbolnaviri la bord si o aterizare de urgenta la Dublin”.

Surse citate de publicatia irlandeza arata ca doi membri ai echipajului au lesinat, dupa ce au fost grav afectati de contactul cu o substanta toxica.

Compania arata intr-o declaratie oficiala ca: “Zborul American Airlines 729 din Londra Heathrow catre Philadelphia a fost deviat spre Dublin, din cauza unui miros cauzat de o solutie de curatare varsata in avion”.

Un alt pasager a declarat ca decolarea a fost intarziata o ora, din cauza scurgerii:

“Au intarziat sa decoleze pentru a cerceta un miros, ca sa fie prudenti. Am asteptat o ora si apoi o ora am zburat. Capitanul a anuntat ca trebuie sa ne intoarcem si sa ne indreptam spre Londra, din cauza unui miros care afecta echipajul de zbor.

Capitanul ne-a linistit ca acest lucru este neobisnuit, dar e o masura de precaute. Ne-am intors si apoi au spus ca vom ateriza in Dublin. Au avertizat ca vor veni paramedici in avion. Ne-au rugat sa nu facem poze, au sosit echipajele de pompieri si acum suntem in terminal.”

ziare.com