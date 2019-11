Timisoara: Noua politisti care au intrat in blocul groazei au ajuns la spital

Cel putin noua politisti, intre care inspectori criminalisti, au ajuns la spital dupa ce au intrat in blocul din Timisoara, unde trei persoane au murit in urma unei actiuni de deratizare si dezinsectie.

Mai multe televiziuni si agentii de stiri au sustinut, citand surse din Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, ca politistii au acuzat stari de greata si varsaturi si ca, dupa ce li s-au facut analize, ar fi primit tratament medicamentos, inainte de a li se permite sa plece acasa.

Libertatea.ro a citat si un ofiter ISU, fara a-l identifica, ce le-a declarat ca li s-a cerut sa pastreze secretul “in privinta echipajelor care au intevenit in primele zile in bloc si s-au contaminat”.

Publicatia sustine ca ofiterul le-a declarat ca medicii si asistentele de pe ambulante, precum si echipajele de pompieri care au intervenit mai apoi nu au primit nicio asistenta speciala: “Ni s-a spus ‘oricum nu exista antidot, vedem cum va simtiti'”.

In schimb, purtatorul de cuvant al IPJ Timis a declarat, pentru Ziare.com, ca cei 9 politisti au mers la spital preventiv, ca analizele au iesit in regula si ca nu au prezentat simptomele despre care se vorbeste in presa.

Amintim ca o echipa din cadrul Ministerului Apararii Nationale merge, joi, la Timisoara, pentru a face verificari suplimentare cu echipamente specializate in blocurile de garsoniere unde s-a facut dezinsectie si deratizare cu substanta toxica Delicia – Gastoxin. Specialistii MApN vor efectua verificari suplimentare cu echipamente specializate in locatiile in care s-a identificat prezenta substantei toxice.

Miercuri, inspectorii Inspectiei Sanitare de Stat au luat probe din imobilele unde a fost folosit insecticidul.

De asemenea, marti seara, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis a anuntat ca, in urma masuratorilor facute la imobil, se va permite accesul oamenilor in locuinte, deoarece nu au mai fost identificate substante toxice. Insa dupa numai cateva ore, locatarii au fost din nou evacuati, dupa ce Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a razgandit.