Tariceanu candideaza la prezidentiale: Iohannis poate fi infrant in finala

Biroul Politic Executiv al ALDE l-a desemnat pe Calin Popescu-Tariceanu drept candidatul formatiunii politice la alegerile prezidentiale din noiembrie.

Candidatura lui Tariceanu a fost votata in unanimitate.

ALDE s-a intrunit de la ora 13:00 in sedinta BPEx al partidului, urmata de reuniunea Delegatiei Permanente Nationale a formatiunii, unde a fost validata candidatura.

La finalul sedintelor, Calin Popescu Tariceanu a promis ca nu o va ataca pe Dancila in campanie.

“Nu voi ataca partenerii de coalitie, nu voi ataca celalalt contracandidat (…) Candidatura separata nu presupune ruperea coalitiei de guvernare”, a sustinut Tariceanu, care a asigurat-o pe Dancila de tot respectul sau.

“Eu cred ca, desi actualul presedinte e primul in sondaje, poate fi infrant in finala”, a adaugat Tariceanu, care a punctat astfel ca nu e in regula atitudinea conducerii PSD care nu mai crede ca poate castiga prezidentialele.

“Daca iti doresti sa castigi cu adevarat aceste alegeri, trebuie sa ai un candidat care sa poata sa rupa votul si de pe zona de dreapta si acesta este Calin Popescu Tariceanu.

Prin urmare, il desemnam pe domnul presedinte, candidat ALDE in aceasta cursa prezidentiala si cu speranta ca vom avea si alti aliati ulterior”, a explicat si vicepresedintele ALDE Andrei Gerea, intr-o interventie telefonica la Realitatea TV.