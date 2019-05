Sorin Oprescu a fost condamnat la 4 ani si 4 luni de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a primit luni o condamnare de 4 ani si 4 luni de inchisoare cu executare, plus interzicerea unor drepturi pentru 3 ani. Judecatorii i-au dat inapoi banii ridicati la perchezitie, dar au decis sa-i confiste in schimb alte sume. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti.

Oprescu a fost achitat pentru spalare de bani, dar s-a ales cu o pedeapsa de 4 ani cu executare pentru luare de mita, 1 an pentru constituirea unui grup infractional organizat si 3 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu.

In total, fostul primar s-a ales cu o condamnare de 4 ani si 4 luni de inchisoare, pentru ca legea spune ca in astfel de cazuri se aplica pedeapsa cea mai grea, la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite.

Instanta a mai dispus confiscarea sumelor de 25.000 euro si 695.871 lei de la Oprescu, dar a ridicat sechestrul pus pe imobilul partenerei sale, Adriana Nica, si a refuzat confiscarea extinsa a averii in cazul acesteia, asa cum au cerut procurorii.

Mai mult, judecatorii au mentinut masura sechestrului asigurator pe cateva proprietati ale lui Sorin Oprescu, dar au ridicat sechestrul pus pe casa si terenul acestuia din Ciolpani.

In acelasi timp, s-a decis restituirea catre a inculpat a sumelor de 31.350 lei, 9.000 euro, 31.050 lei, 40.000 lei, 500 euro, ridicate cu ocazia perchezitiilor domiciliare, se arata in decizia Tribunalului Bucuresti de luni.

Lui Oprescu i-au mai fost interzise temporar si urmatoarele drepturi:

a) dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice;

b) dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat;

k) dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public.

