UPDATE: CEx PSD. Olguta Vasilescu si Claudiu Manda au cerut demisia lui Dancila. Firea a iesit plangand din sala

Social-democratii s-au reunit in aceasta seara in Comitetul Executiv al partidului, pentru a analiza rezultatul de la prezidentiale, dar si nemultumirile din formatiune. Dupa ce Viorica Dancila a pierdut categoric alegerile in fata lui Klaus Iohannis, numerosi sociali democrati i-au cerut demisia din fruntea PSD.

UPDATE2: Sase vicepreședinți din cei 16 au demisionat. Este vorba despre Paul Stanescu, Dragoș Benea, Marian Oprișan, Olguța Vasilescu, Gabriel Zetea și Roxana Mînzatu.

De asemenea, au demisionat Carmen Dan și Gabriel Mutu.

Gabriela Firea a intrat înapoi în sala de ședință, după ce a vorbit cu Gabriel Zetea și Radu Modovan.

UPDATE1: Digi24 anunta ca Olguta Vasilescu si sotul ei, Claudiu Manda, ar fi cerut in CEx demisia Vioricai Dancila.

UPDATE: Gabriela Firea ar fi iesit din sala de sedinta plangand, dupa ce ar fi fost jignita de Marian Oprisan, care a facut-o “manevrista”.

Surse social democrate afirmau luni seara ca Dancila s-ar fi lasat convinsa si va renunta azi la functia de presedinte al PSD, iar interimar pana la Congresul PSD va fi cel mai probabil Marcel Ciolacu. Azi au aparut, insa, informatii potrivit carora Viorica Dancila nu isi va mai anunta demisia in cadrul CEx.

Mai multi lideri ai organizatiilor judetene ale PSD cer, pe langa demisia lui Dancila, si plecarea intregii conduceri a partidului – presedinte, presedinte executiv, secretar general, vicepresedinti. Iar Eugen Teodorovici si Mihai Fifor nu ar fi dispusi sa demisioneze.

Dragos Benea, de la Bacau, Dan Nica, Marian Oprisan, Gabriel Zetea si Roxana Manzatu au demisionat din functiile detinute, anunta televiziunile de stiri.

Codrin Stefanescu ar fi fost scos din sedinta pe motiv ca nu are drept de vot. In sala au ramas doar social democratii cu drept de vot in CEx, transmit televiziunile de stiri.

Radu Moldovan, liderul PSD Bistrita-Nasaud, a cerut in cadrul CEx demisia intregii conduceri a partidului.