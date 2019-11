Scandal în Pro România. Ponta îl face trădător pe Tudose pentru că a negociat cu PNL

​Victor Ponta îl acuză pe Mihai Tudose de trădare pe motiv că a negociat cu PNL pentru susținerea Guvernului Orban, în condițiile în care Pro România anunțase că nu va susține noul Cabinet.

Atacul liderului Pro România vine în contextul în care prim-vicepreședintele partidului Daniel Constantin, Sorin Cîmpeanu, și alți parlamentari ai formațiunii vor să voteze pentru noul Guvern, chiar dacă Ponta se opune. Printre „disidenți” se numără și fostul premier Mihai Tudose, în prezent europarlamentar, pe care Ponta îl acuză nu doar de negocieri cu PNL, ci și cu PSD.

„​Dacă vă puneati întrebarea cine este “negociatorul” cu PNL – tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda în timpul săptămânii să plece înapoi la PSD și cu Ludovic Orban în Weekend să votăm cu PNL ! Cel pentru care am muncit toți să ajungă la Parlamentul European – și care ne-a mințit în față pe toți că nu merge , doar candidează să ajute lista ! Cel pentru care am cedat mandatul meu câștigat pe lista Pro Romania! E bine că măcar separăm apele / dar este greșeala mea că am lăsat de la mine să treacă toate trădările și ticalosiile la adresa noastră! Mergem mai departe – mai puțini dar fără vânzători! Mihai Tudose a descoperit acum grija față de guvernare – tocmai el care a fugit de la Guvern de frica lui Dragnea și l-a lăsat pe Premierul Japoniei singur prin București! Chiar responsabil!”, a scris Ponta pe Facebook.

Liderul Pro România susține că partidul său este „sub un atac total”.

„Pro România trebuie să fie un proiect politic pe termen lung , cu adevarat modern și social democrat / nu voi lăsa ca această construcție să fie folosită ca un vehicul de adus la Putere PNL si Ludovic Orban! Chiar dacă acum Pro România este sub un atac total – vom rezista și vom fi mai buni si mai puternici!”, a mai scris Ponta.

