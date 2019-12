Scandal in Piata Universitatii: Gelu Voican Voiculescu batut pana la sange si scuipat

In Piata Universitatii, unde au loc sambata ceremonii pentru comemorarea victimelor Revolutiei, a izbucnit un scandal, sambata la amiaza, cand a aparut Gelu Voican Voiculescu, inculpat in Dosarul Revolutiei pentru crime impotriva umanitatii.

In momentul in care l-au observat, reprezentantii organizatiilor de revolutionari, dar si alti oameni prezenti in piata au inceput sa tipe si sa se imbranceasca. “Luati-l de aici! Luati-l de aici!”, s-a auzit strigand un barbat.

Multimea a inceput sa ii strige lui Gelu Voican Voiculescu “Criminalule!”. “Mi-ai omorat copiii, nenorocitule!”, a spus o persoana.

In timp ce era scos de jandarmi din multime, oamenii continuau sa il huiduie si sa il numeasca criminal pe fostul vice prim-ministru.

“Nu iti este rusine, criminalule? Este un criminal”, au continuat oamenii sa strige. “Du-te la puscarie. Ai tupeu sa vii aici?”, a urlat altcineva.

La un moment dat, Gelu Voican Voiculescu a fost lovit in cap cu o carja si a fost ranit, in imagini vazandu-se cum ii curge sange.

Si fostul premier Petre Roman a fost huiduit in momentul in care a aparut in Piata Universitatii.

La ora 11:00, presedintele Klaus Iohannis a mers la Troita din Piata Universitatii, unde a depus o coroana de flori in memoria victimelor Revolutiei din 1989 si a tinut un moment de reculegere. Si seful statului a fost luat la intrebari de oamenii prezenti, care i-au cerut lui Iohannis sa afle cine sunt vinovatii pentru ceea ce s-a intamplat in decembrie 1989.

Si premierul Ludovic Orban este asteptat sa depuna o coroana de flori la monumentul din Piata Universitatii.

surse: Digi24, ziare.com