Reactia Comisiei Europene in cazul Kovesi: Toti candidatii trebuie sa poata participa neingraditi la toate etapele procedurii de selectie

Comisia Europeana a reactionat dupa ce Laura Codruta Kovesi a fost inculpata si plasata sub control judiciar de catre Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ).

Astfel, CE cere Guvernului si autoritatilor romane sa respecte pe deplin principiul cooperarii loiale in ceea ce priveste procedura de selectie a procurorului general european.

“Desi nu comentam asupra procedurilor la nivel national, Comisia Europeana urmareste indeaproape ultimele evolutii ale evenimentelor, deoarece vin in contextul procedurii de selectie, in curs de desfasurare, a procurorului general european.

Este esential ca toti candidatii, care au fost inaintati de un grup independent de selectie, sa fie tratati corect in cursul acestui proces. Prin urmare, Comisia invita Guvernul si autoritatile romane sa respecte pe deplin principiul cooperarii loiale consacrate in Tratat, in ceea ce priveste procedura de selectie a procurorului general european. Toti candidatii trebuie sa poata participa neingraditi la toate etapele procedurii de selectie.

Comisia si-a exprimat deja preocuparile serioase cu privire la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, in ultimul raport MCV, in sectiunea privind independenta judiciara a acestui organism”, a declarat vineri Margaritis Schinas, purtator-sef de cuvant al Comisiei.

De asemenea, el atentionat ca CE urmareste cu multa ingrijorare evolutiile privind statul de drept in Romania.

“Asa cum am mai spus, Comisia Europeana urmareste cu multa ingrijorare evolutiile privind statul de drept in Romania si subliniaza ca Romania trebuie sa reia urgent procesul de reforma. Aceasta inseamna sa mearga inainte, sa nu faca pasi inapoi, si sa se abtina de la orice masuri care ar pute inversa progresul inregistrat in ultimii ani”, a spus Margaritis Schinas.

In ceea ce priveste procedurile judiciare impotriva oficialilor Comisiei, Margaritis Schinas a declarat ca CE luat la cunostinta decizia procurorilor de a le inchide din cauza lipsei de probe.

“In acelasi timp, am luat la cunostiinta de decizia procurorilor de a inchide procedurile judiciare impotriva unor oficiali ai Comisiei, din cauza lipsei de probe. Permiteti-mi sa va reamintesc ca, de la bun inceput, autoritatile romane nu aveau nicio jurisdictie in acest sens”, a subliniat purtatorul-sef de cuvant al Comisiei.

Referitor la referendumul pe Justitie pe care presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca il va organiza pe 26 mai, in ziua in care vor avea loc si alegeri europarlamentare, Margaritis Schinas a precizat ca este o problema interna a statelor membre.

“Organizarea referendumului este o problema interna a statelor membre. Comisia respecta intotdeauna vointa democratica a poporului. In ceea ce priveste subiectul referendumului, pozitia noastra, a Comisiei, privind reformele din justitie si despre deteriorarea generala a statului de drept in Romania, aceasta este foarte bine cunoscuta”, a completat el.

Purtatorul-sef de cuvant al Comisiei a confirmat si faptul ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a discutat joi cu premierul Viorica Dancila in legatura cu ordonantele pe Codurile Penale si pentru repunerea in termenul contestatiei in anulare a condamnarilor dictate de completurile de 5 judecatori din 2014 incoace.

“Da, putem confirma ca a avut loc ieri o convorbire telefonica pentru a discuta cele doua proiecte de ordonanta de urgenta. Ambele parti au convenit sa continue discutiile la nivel tehnic”, a spus Margaritis Schinas.

