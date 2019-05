Radu Mazare a fost adus in Romania luni seara, sub escorta

Avionul lui Radu Mazăre a aterizat luni seară pe Aeroportul Otopeni, la 20.32, după ce a făcut o buclă în aer, cel mai probabil din cauza Codului Portocaliu de ploi care a fost valabil până la 20.30 pentru municipiul București. Fostul primar este preluat de o dubă direct de pe pistă.

Fostul primar al Constanței era așteptat să aterizeze pe Aeroportul Henri Coandă București, luni seară, la ora 20.10, însă aeronava are o mică întârziere.

Radu Mazăre a fost însoţit în avion de patru ofiţeri de poliţie, a stat în ultimul rând, pe scaunul de la geam, potrivit Antena 3. Postul a avut un corespondent in avionul dinspre Paris spre Bucuresti, care a declarat ca in avion se afla si fiul acestuia, Raducu, care statea separat si nu avea voie sa comunice cu tatal sau, dar care ii facea semne de incurajare, cu pumnul in zona inimii.

Mazăre a fost aşteptat şi preluat direct de pe pistă de o dubă care îl va duce la Rahova, unde va sta 21 de zile, iar apoi se va decide în ce penitenciar își va ispăși pedeapsa.

Radu Mazăre era plecat în Madagascar de mai bine de un an, iar acolo a făcut demersuri, potrivit avocaților săi, pentru a obține azil.

Fostul primar al Constanței a fost dat în urmărire internațională după ce, pe 8 februarie 2019, magistrații Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie l-au condamnat definitiv la nouă ani închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză.

Autorităţile române, prin Interpol, au emis un mandat de căutare a acestuia, iar pe 8 mai Radu Mazăre a fost reținut de autoritățile din Madagascar, el aflându-se cu iubita sa. Ulterior, el a fost arestat pentru 6 zile.

Pe 13 mai, ministrul interimar al Justiţiei anunța că a fost predat autorităţilor din Madagascar dosarul pentru extrădarea fostului primar al municipiului Constanţa, iar, cinci zile mai târziu, tot Ana Birchall transmitea că autorităţile din Madagascar au aprobat extrădarea fostului edil și că, astfel, demersurile care țineau de Ministerul Justiției român fuseseră încheiate.

